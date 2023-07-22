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السبت، 22-07-2023 03:53 م

قرد يثير الفوضى في محكمة باكستانية

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الوكيل الإخباري - حدث قرد صغير فوضى في محكمة باكستانية بعد هروبه من مجموعة قردة قدمت كدليل في قضية تهريب حيوانات برية .

وأوقف رجلان خارج كراتشي يوم الخميس فيما كانا يحاولان تهريب 14 قرداً صغيراً في صناديق تستخدم عادة لنقل المانغا.

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لكن عندما أحضرت القردة إلى المحكمة يوم الجمعة لتقديمها كدليل، هرب أحدها ما تسبب في حدوث فوضى فيما حاولت الطواقم إغراءه بالنزول من على شجرة صعد إليها.


وقال جاويد ماهر رئيس إدارة الحياة البرية في إقليم السند "وضعت القردة في صناديق بشكل سيّئ بالكاد كانت تستطيع التنفس".


وتعتبر تجارة الحيوانات البرية أو الاحتفاظ بها غير قانونية في باكستان لكن يتم تجاهل القوانين بشكل مستمر وهناك سوق نشط للحيوانات الأليفة.


وغالباً ما يحتفظ فنانو الشوارع بالقردة لجذب زبائن وفي بعض الحالات تدرَّب الحيوانات على أيدي مجرمين على دخول المنازل للسرقة.


وغُرِّم كل من المهربَين 100 ألف روبية (حوالى 350 دولاراً) يوم الجمعة وأمرت المحكمة بتسليم القردة إلى حديقة حيوانات كراتشي.

 

البيان 

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