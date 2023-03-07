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الثلاثاء، 07-03-2023 03:14 م

قرود عدوانية تهاجم امرأة هندية في منزلها.. النتيجة مأساوية

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الوكيل الإخباري - عرضت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما في منطقة كاماريدي بالهند لهجوم من قبل مجموعة قرود عدوانية بينما كانت في طريقها إلى الحمام بمنزلها، ما أدى لوفاتها.

وتشتبه الشرطة أن السيدة انزلقت وضرب رأسها بالأرض أثناء محاولتها الهروب من القرود، ما أدى إلى وفاتها.

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وقال مفتش مركز شرطة راماريدي: "لقد علمنا من خلال السكان المحليين أنه عندما هاجمتها القرود، حاولت الهرب، أثناء ذلك، انزلقت ووقعت على الأرض، وأصيبت في رأسها وتوفيت".

 

في باريلي، بولاية أوتار براديش، توفيت فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات تُدعى نارمادا بعد أن هاجمتها قرود شريرة أثناء اللعب على ضفاف نهر ناكاتيا.


تم إنقاذ الفتاة المصابة من القرود من قبل السكان المحليين الذين وصلوا إلى مكان الحادث بسرعة.


وتعرضت الفتاة للعض في جميع أنحاء جسدها وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنها لسوء الحظ ماتت متأثرة بجراحها.


وتعتبر الحادثة واحدة من سلسلة حوداث تتكرر في الهند.

 

سكاي نيوز 

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