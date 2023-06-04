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الأحد، 04-06-2023 08:16 ص

قصة مسن سعودي لم ينم منذ 40 عاماً

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الوكيل الاخباري - "لست مريضاً نفسياً ولا مجنوناً ، لكنني شخص لا ينام كبقية البشر".. بهذه الكلمات وصف مسن سعودي معاناته مع عدم قدرته على النوم لمدة بلغت 40 عاماً متواصلة.

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فقد كشف سعود بن محمد الغامدي البالغ 70 عاماً، لبرنامج "MBC في أسبوع" أنه توجه إلى المستشفيات وعدد من المشايخ لمعرفة سبب حالته.


وبحسب روايته، توجه الغامدي إلى أحد المستشفيات حيث وصف له الأطباء علاجاً، لافتاً إلى أن الوضع لم يتغير رغم ذلك، إذ ظل يعاني من عدم الارتياح والقلق.
اكتئاب نفسي


وقال إن الأطباء شخصوا حالته بأنه اكتئاب نفسي.
بعد ذلك، توجه إلى عدد من الشيوخ لبحث حالته دون أي تطور، مشيراً إلى أنه رغم ما يمر به من معاناة فإنه يتمتع بحياة طيبة ويمارس أعماله.

 

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