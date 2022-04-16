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السبت، 16-04-2022 09:55 ص

قصر لم يسكنه أحد منذ 100عام للبيع في نيويورك - صور

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الوكيل الإخباري - عرضت شركة "كريستيز" العقارية قصراً فاخراً في نيويورك للبيع، موضحةً أن لم يسكنه أحد منذ أكثر من 100 عام.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن القصر بني خلال الأعوام 1901 – 1903، ويبدو في الوقت الحالي مثل "كبسولة زمن" تعود بالتاريخ إلى الوراء.

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ويقع القصر وسط مبانٍ متلاصقة تعرف باسم "تاون هاوس"، في حي "موراي هيل" الراقي بمدينة نيويورك الأمريكية، وهو مملوك لعائلتين.


ويؤكد المالكون أن القصر لم يسكنه أحد تقريبًا منذ أوائل القرن العشرين، ومعظم معالمه الأصلية لا تزال كما هي.


ويتكوّن القصر، الذي تبلغ مساحته 3464.5 متر مربع، من 8 طوابق، ويضم 12 غرفة نوم، و9 دورات مياه.


كما يحتوي على صالة ألعاب رياضية، وحوض خاص للاستحمام الساخن، بالإضافة إلى مطبخ كبير وفناء، وقبو.


ولفتت "كريستيز" إلى أن الدرج الداخلي في القصر مصمم من الخشب الزخرفي الفاخر"الماهوجني"، إذ يؤدي إلى جميع الطوابق، ومن بينها سلم الخدمة في الطابق السفلي.


كما يوفر المبنى إطلالات رائعة على ناطحة السحاب "مبنى إمباير ستيت"، ومبنى "كرايسلر" الذي يُعد أحد المعالم الشهيرة في مدينة نيويورك.


ويوجد في القصر نظام أمان عالي التقنية مثبت جنبًا إلى جنب مع تقنية أتمتة المنازل الذكية.

 


 



 




 

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