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السبت، 10-07-2021 12:56 م

قطة غريبة تذهل المارة باليابان لهذا السبب - فيديو

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الوكيل الإخباري - تخيل أنك تمشي في الشارع، وقطة ثلاثية الأبعاد ضخمة، نصف حجم المنزل، تموء من الأعلى، بالطبع، يحدث هذا الأمر في اليابان.

يوجد مركز تسوق بالقرب من محطة "شينجوكو" في طوكيو، وعلى جدارها شاشة "LED" منحنية ضخمة تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مربعا.

عادة ما يتم عرض الإعلانات عليها، ولكن مؤخرًا "استقرت" قطة ثلاثية الأبعاد ضخمة بثلاثة ألوان.

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يتغير سلوك الحيوان تبعًا للوقت من اليوم. في الصباح، تستيقظ، مع اقتراب الظهر، تموء بنشاط عند المارة، وفي الليل تستلقي، وتضع رأسها على كفوفها الأمامية، وتتثاءب وتنام.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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