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الأربعاء، 29-09-2021 09:52 ص

قطيع فيلة يهاجم مجموعة سياحية في حديقة كروجر الأفريقية - فيديو

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الوكيل الإخباري - هاجم قطيع من الفيلة مجموعة سياح حاولوا دخول حديقة كروجر الجنوب أفريقية تزامنا من عبور الفيلة الطريق إلى النهر.

وبحسب ما يظهر في فيديو تم تصويره لحظة الحادثة، بدأت الأم وبقية قطيعها في الهجوم على امرأتين كانتا تنظران إلى النصب التذكاري لإحياء ذكرى بول كروغر.
وانتهى المشهد بضحك الجميع وقد وصلوا إلى بر الأمان.

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يذكر أن متنزه كروغر الوطني هو أكبر المتنزهات الوطنية في جنوب أفريقيا.
يغطي المتنزه مساحة قدرها 18.989 كم مربعا، ويمتد لمسافة 350 كم من الشمال إلى الجنوب، و60 كم من الشرق إلى الغرب.


يحيط بالمتنزه محافظتا ليمبوبو من الغرب ومبومالانغا من الجنوب، أما زيمبابوي فتحيطه من الشمال وموزمبيق تحيطه من الشرق.


وقد سمي بمتنزه كروغر نسبة للسياسي الجنوب افريقي الأبيض بول كروغر، الذي توفي عن عمر يناهز 79 عاماً، بسبب ذات الرئة.

 

 

المصدر - البيان 

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