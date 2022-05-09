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الإثنين، 09-05-2022 11:47 ص

قفزت بالمظلة من طائرة.. مسنة أمريكية تحتفل بعيدها الـ100 -فيديو

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الوكيل الإخباري - احتفلت المسنة الأمريكية ريموند سوليفان التي تعيش في سيبستيان في ولاية فلوريدا الأمريكية بعيد ميلادها الـ 100 بطريقة غريبة.

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حيث قامت المسنة التي عملت كممرضة في الحرب العالمية الثانية بمخاطرة كبيرة بعدما قفزت بالمظلة من طائرة في سكاي دايف سيبستيان.


وظهرت المسنة الأمريكية في الصور وهي مربوطة بصدر مدرب القفز أثناء القفزة من الطائرة.


وعبّرت ريموند عن سعادتها بالأمر، وقالت لم أفعل هذا الأمر خلال الـ100 عام التي عشتها، لذلك قررت تجربة الأمر.


ووصفت المسنة الأمريكية الأمر بالمخيف، وقالت إنّها لن تكرر هذه التجربة مرة أخرى.

 

 

 

 

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