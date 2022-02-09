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الأربعاء، 09-02-2022 10:08 ص

كاليفورنيا .. شاب يعثر على أخيه الضائع في نشرة الأخبار الجوية

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الوكيل الإخباري - لم يتوقع راندي وايتس أن يعثر على أخ له بينما يتابع فقرة الأحوال الجوية ذات مساء على شاشة التلفاز .

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لكنه تعرف عليه بالفعل بعد أن لفت انتباهه ضمن تقرير حول تساقط الثلوج المقابلة التي أجريت مع شخص يدعى إدي وايتس. وطلب من باب الفضول أن تجري له ابنته بحثاً حول الشخص المذكور وكانت المفاجأة بحسب موقع «ميرور» البريطاني.

 

أشارت الابنة كامبريا التي تعيش مع والدها في كاليفورنيا أنها لاحظت بدايةً ملامح الشبه الكبير بين إدي وايتس مع أبيها راندي وايتس سيما لجهة العينين.

 

وقامت برحلة بحث معمقة أدت إلى أول اتصال هاتفي بين الرجلين وصفه راندي وايتس بأنه «لا يصدق». وقال معلقاً: «شعرت فوراً بقشعريرة تسري في جسدي من رأسي لأخمص قدمي. وخطر لي بدايةً أن ما يجري لا يصدق. وقد لمحت فيه ملامح والدي منذ أن رأيته للمرة الأولى وأدركت أنه أخي».

 

ومنح اللقاء غير المتوقع فرصةً لراندي ليعرف المزيد عن والد لم يعرفه إلا في الصور. وكبر الأخوان اللذان يفصل بينهما مسافة 30 ميلاً والتقيا للمرة الأولى في فبراير الحالي. ووصف راندي عناقهما للمرة الأولى أمام عدسات الكاميرا بأنه أمر لا يصدق.

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