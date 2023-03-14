الثلاثاء 14-03-2023
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الثلاثاء، 14-03-2023 11:42 ص

كاميرات توثق محاولة شاب إنهاء حياته في الكويت - فيديو

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الوكيل الإخباري - وثقت كاميرات دوريات الأمن، التابعة لوزارة الداخلية، بدولة الكويت، محاولة شاب مقيم إنهاء حياته، على إحدى الطرق الرئيسة.

ونشرت وسائل إعلام كويتية، أجزاء من مقطع الفيديو، الذي حاز على تفاعل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأظهر محاولة الشاب إلقاء نفسه من مركبة تسير بسرعة على إحدى الطرق الرئيسة بالكويت.

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