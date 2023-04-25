الثلاثاء 25-04-2023
الوكيل الاخباري

هكذا أصبحت أسعار الذهب في الأردن بعد التسعيرة الثالثة

أمطار جديدة قادمة إلى المملكة الجمعة

تحذير من رابط خبيث عبر واتساب يوهم المواطنين بفرصة عمل مع فيسبوك براتب 900 دينار يومياً

شويغو يبحث القضايا الأمنية مع نظرائه من إيران وسوريا وتركيا

هبوط كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

المصفاة تشتري حصة الحكومة في أصول وموجودات الشركة بالعقبة والمطارات - وثائق

رئيس أوزبكستان: العلاقات الروسية الأوزبكية تطورت نحو الشراكة الكاملة

السفير الأردني في تل أبيب يزور النائب عماد العدوان وهو "بصحة جيدة"

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في القدس بعد الاعتداء عليهم

مخالفات السير القاتلة.. مختصون ينادون بثنائية الردع والمنظومة الأخلاقية

الثلاثاء، 25-04-2023 03:18 م

كاميرا المراقبة توثق لحظة وفاة فارس سقط من اعلى جواده في استراليا -فيديو وصور

WhatsApp Image 2023-04-25 at 15.20.40


الوكيل الإخباري- قالت إدارة سباق راسينغ فيكتوريا في أستراليا، إن الفارس دين هولاند توفي متأثرًا بجروح أصيب بها إثر سقوطه عن صهوة جواده خلال سباق يوم أمس الاثنين.

وأضافت الإدارة أن هولاند (34 عامًا) كان أحد فارسين سقطا في السباق الافتتاحي.

وحاول مسعفون علاج هولاند، لكنه توفي في موقع الحادث، بينما تجاوز الفارس الآخر إصابته الخطيرة.

وبثت وسائل إعلام استرالية لقطات من السباق، وصورًا للسقوط القاتل للفارس، بينما ظهر الحصان وهو يغادر المضمار بعد الحادث.

وقال الرئيس التنفيذي لراسينغ فيكتوريا أندرو جونز في بيان "كان حادثًا مأساويًا ونحن جميعًا نشعر بصدمة وحزن عميقين لوفاة دين. لقد كان فارسًا موهوبًا خفيف الوزن، وكان يحظى باحترام كبير وسط أقرانه. وفاة دين أمر مفجع للجميع في سباقات فيكتوريا والرياضة على الصعيد الوطني".

بدأ هولاند مسيرته عام 2005 وحصل على أول بطولة في يناير 2006.

وتعد شرطة ولاية فيكتوريا تقريرًا للطبيب الشرعي.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن هولاند كان يقترب من النهاية عندما انحرف حصانه، فسقط عنه.

اضافة اعلان

 


 


 

سبق

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8280e079-019d-4b8c-ac29-fb9744a7b4c5_16x9_600x338

دراسة بريطانية تعد ببشرة جديدة أصغر بـ30 عاماً

image (1)

قرية إسبانية تحتفي بولادة أول طفلة منذ 30 عاماً

64469e45a38d5

لماذا قد يكون لعب ألعاب الفيديو أمرا جيدا لطفلك؟!

ةةةة

العالم على موعد مع خسوف كلي للقمر في هذا التوقيت

644612b54c59b77c3c25d088

تحذير.. العلماء يرصدون عاصفة غريبة على الأرض

44

شاهد.. مصري يثير الجدل ويوزع العيدية على المارة من شرفة مكتبه

أخبار متعلقة
Doc-P-1058200-638173677997877086

منزل للإيجار مجاناً بشرط واحد في أستراليا.. ما هو؟

غ6غ6غ6غ

اختفاء 3 من متسلقي شيربا بعد سقوطهم على جبل إفرست

7b5bc91a-أنواع-الأبقار

تشوه غريب لـ20 بقرة دون أي أثر للدماء في أستراليا

45454

رجل روسي يسقط من الطابق الـ 19 وينهض كأنّ شيئًا لم يحدث! - فيديو