كاميرا المراقبة توثق لحظة وفاة فارس سقط من اعلى جواده في استراليا -فيديو وصور

الوكيل الإخباري- قالت إدارة سباق راسينغ فيكتوريا في أستراليا، إن الفارس دين هولاند توفي متأثرًا بجروح أصيب بها إثر سقوطه عن صهوة جواده خلال سباق يوم أمس الاثنين.



وأضافت الإدارة أن هولاند (34 عامًا) كان أحد فارسين سقطا في السباق الافتتاحي.



وحاول مسعفون علاج هولاند، لكنه توفي في موقع الحادث، بينما تجاوز الفارس الآخر إصابته الخطيرة.



وبثت وسائل إعلام استرالية لقطات من السباق، وصورًا للسقوط القاتل للفارس، بينما ظهر الحصان وهو يغادر المضمار بعد الحادث.



وقال الرئيس التنفيذي لراسينغ فيكتوريا أندرو جونز في بيان "كان حادثًا مأساويًا ونحن جميعًا نشعر بصدمة وحزن عميقين لوفاة دين. لقد كان فارسًا موهوبًا خفيف الوزن، وكان يحظى باحترام كبير وسط أقرانه. وفاة دين أمر مفجع للجميع في سباقات فيكتوريا والرياضة على الصعيد الوطني".



بدأ هولاند مسيرته عام 2005 وحصل على أول بطولة في يناير 2006.



وتعد شرطة ولاية فيكتوريا تقريرًا للطبيب الشرعي.



وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن هولاند كان يقترب من النهاية عندما انحرف حصانه، فسقط عنه.

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