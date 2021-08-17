كشف حقيقة هجوم القردة على حدائق الأهرام في مصر

الوكيل الإخباري - كشف مسؤول بمحافظة الجيزة القريبة من القاهرة في مصر، حقيقة الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من القردة وهي تهاجم سكان منطقة حدائق الأهرام.



وتداول رواد مواقع التواصل صورا لبعض القردة تقفز بين الشرفات والنوافذ في منطقة حدائق الأهرام القريبة من أهرامات الجيزة.

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وأكد المسؤول أن "أشجار الموز المنتشرة في المنطقة هي السبب في هذه الظاهرة، وقال إنها "لم تكن المرة الأولى وفقا لسكاي نيوز.



وأضاف أن قردين فقط أتيا إلى المنطقة لأكل الموز من على الأشجار الأمر ليس بالمرعب كما صوره رواد مواقع التواصل، ولم تكن هناك أي حالات فزع بين السكان المنطقة كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.



وتابع، لا نعلم من أين أتى القردان، لكننا نحاول الإمساك بهما ومعرفة مالكهما، فيما أشيع أنهما فرا من منزل أحد سكان المنطقة.



وذكر أن محافظة الجيزة بدورها تواصلت مع حديقة حيوان الجيزة، التي أرسلت طبيبا بيطريا وعاملا للإمساك بالحيوانين.



وقالت الدكتورة مها صابر مدير حديقة حيوان الجيزة، إنه لم تحدث أي حالة هروب قرود أو نسانيس من حديقة الحيوان، نظرا للإجراءات الأمنية لأماكن إيواء الحيوانات في حديقة الحيوان، ما يؤكد عدم صحة هروب أي قرود أو نسانيس من حديقة الحيوان.

المصدر - البيان