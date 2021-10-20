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الأربعاء، 20-10-2021 10:08 ص

كلب مسعور يعقر 37 شخصا في مصر

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الوكيل الإخباري - طارد كلب مسعور عدداً من المواطنين المصريين في شوارع منطقة العامرية غرب مدينة الإسكندرية، وعقر 37 شخصًا، فيما لايزال الكلب طليقا وتحاول الجهات المعنية الإمساك به أو قتله.

تلقى قسم شرطة العامرية المصرية أول بلاغًا من الأهالي يفيد تعرضهم لهجوم من كلب مسعور، فانتقلت قوة من القسم ومديرية المصرية والطب البيطري إلى موقع البلاغ.

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وتبين من الفحص مطاردة كلب مسعور للمارة بالمنطقة المشار إليها، ما تسبب في حالة من الذعر وإصابة 37 شخصا، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية المصرية العام، لتلقي المصل الخاص وجاري مغادرتهم تباعا عقب إسعافهم.

المصدر - البيان 

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