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الأربعاء، 05-01-2022 10:40 ص

كلب ينقذ حياة متنزه سقط في منطقة جبلية كرواتية - صورة

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الوكيل الإخباري - أنقذ كلب حياة متنزه سقط في وادي في منطقة جبلية كرواتية من خلال استلقائه عليه لتدفئته وسط الثلوج طوال 13 ساعة حتى وصول فرق الإغاثة.

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وأفادت وسائل إعلام كرواتية، الثلاثاء، أن جرجا بركيتش كان قد أصيب نهاية الأسبوع الماضي، إثر سقوطه من علو 150 مترا مع كلب قريبه في سلسلة جبال فيليبيت قرب سواحل الأدرياتيكي.

 

وتعذر على عناصر الإغاثة بلوغ الرجل والحيوان بسبب الثلج والجليد والأشجار التي اقتلعتها انزلاقات التربة.

وقالت هيئة الإغاثة الجبلية إن "نورث تكوّم على (الضحية) وقام بتدفئته"، معتبرة أن "هذا النموذج يعلمنا أن نعتني ببعضنا بعضًا".

 

 



العين الإخبارية 

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