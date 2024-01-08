الإثنين 08-01-2024
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الإثنين، 08-01-2024 10:07 ص

كل 8 سنوات ونصف.. لب الأرض الداخلي يتأرجح

شرح-عن-اللب-الداخلي-للأرض


الوكيل الإخباري - اكتشف العلماء في الصين أن كوكب الأرض، يتأرجح اللب الداخلي فيه كل 8.5 سنة حول محور دورانه، ومن المحتمل أن يكون هذا التحول ناتجًا عن اختلال بسيط بين اللب الداخلي ووشاح الأرض، وهي الطبقة الموجودة أسفل قشرة الأرض.

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وأشارت دراسة أجراها باحثون إلى أن قلب الأرض ينقسم إلى حدود خارجية سائلة دوارة وطبقة داخلية صلبة عند حدود 2896 كلم تحت السطح، هذه المنطقة مسؤولة جزئيًا عن عدد من الديناميكيات الجيوفيزيائية لكوكبنا، بدءًا من طول كل يوم وحتى المجال المغناطيسي للأرض، مما يساعد على حماية البشرية من الأشعة الضارة المنبعثة من الشمس.

هذا الميل المكتشف حديثًا في اللب الداخلي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تغيير في شكل وحركة اللب السائل، مما يؤدي إلى تحول محتمل في المجال المغناطيسي للأرض.

 

لبنان 24

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