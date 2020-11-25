الأربعاء 25-11-2020
الوكيل الاخباري

اعلان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

قرار حكومي مرتقب بتأجيل اقساط القروض لقطاع جديد

الارصاد تُحذر من السيول الليلة

توضيح من التربية بشأن تصريحات مغلوطة للنعيمي

نقابة الأطباء للوكيل : 14 طبيبا أردنيا ضحية كورونا منذ بدء الجائحة

اغلاق فرع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمفرق بسبب كورونا

أردنيون مستاؤون من إجراءات الصحة في التعامل مع كورونا

أسعار الذهب الأربعاء 25/11/2020

مطالب بالتزام البنوك بقرار تأجيل الأقساط

عقد أولى جلسات الاستماع في قضية فتى الزرقاء

الأربعاء، 25-11-2020 12:45 م

كمامات من الماس واللؤلؤ .. اليابان تحارب كورونا بأسلوب فاخر - صور

download (1)


الوكيل الاخباري - يمكن لمتابعي الموضة اليابانيين، الآن، الحماية من فيروس كورونا بأسلوب فاخر، بكمامات فاخرة مزينة بالماس واللؤلؤ مقابل مليون ين (9600 دولار) لكل منها.

اضافة اعلان

بدأت سلسلة متاجر Mask.com التابعة لشركة «.Cox Co»، الأسبوع الماضي، بيع الكمامات المصنوعة يدويًا بهدف تشجيع الناس وتحفيز المبيعات في صناعة الأزياء التي تعاني من تراجع بسبب وباء كورونا.


ويعرض المتجر للبيع نوعين من الكمامات: كمامة الماس: مزينة بالماس من عيار 0.7 قيراط وأكثر من 300 قطعة من كريستال سواروفسك، وكمامة اللؤلؤ وتحتوي على ما يقرب من 330 لؤلؤة «أكويا» اليابانية.

 


قالت أزوسا كاجيتاكا، موظفة في متجر الشركة بالقرب من محطة طوكيو، لوكالة «رويترز»:


«يشعر الجميع بالإحباط بسبب فيروس كورونا، وسيكون من الرائع أن يشعروا بالتحسن بالنظر إلى أحد هذه الكمامات المتلألئة".


وأضافت أن "صناعات المجوهرات والنسيج كانت أيضًا في حالة ركود بسبب فيروس كورونا، ولذا قمنا بذلك كجزء من مشروع المساهمة في إنعاش اليابان».


يذكر أن شركة «Cox»، وهي جزء من مجموعة «Aeon Co» للبيع بالتجزئة، قامت بافتتاح موقع Mask.com على الإنترنت في ستة مواقع فعلية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث تقدم أكثر من 200 نوع من الكمامات بدءًا من سعر 500 ين.


وأعرب بعض زوار المتجر، اليوم الأربعاء، عن قلقهم من أن تكون «كمامة المليون ين» خارج نطاق إمكانياتهم.

 


قالت ميتسو كانيكو، مواطنة يابانية تبلغ من العمر 66 عامًا:


"إذا ارتديت إحدى كمامات الوجه هذه، يجب أن أرتدي أزياء مناسبة تليق بها. لذا أعتقد أنه أمر محرج بعض الشيء (ارتداء الملابس)".


وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الكمامات اليابانية لا تزال بعيدة عن أن تكون الأغلى في العالم.

 


 

فـ «هذا الشرف» من نصيب كمامة مصنوعة من 250 غرامًا من الذهب عيار 18 قيراطًا، قيمتها 1.5 مليون دولار، من صنع مصمم المجوهرات الإسرائيلي يفيل (Yvel).
(الدولار = 104.4900 ين)

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
127637922_3475825925845988_9020841272280620571_o

مطعم الماني يضع ألعاب باندا بدلا من الزبائن في صالته

Queen-Elizabeth-II--1110x564

الملكة إليزابيث تمنع العائلة الملكية من استخدام هذه الكلمات

5fbcd47a423604143823fdec

ملياردير أمريكي يشتري مقاتلة 'ميغ - 29' روسية الصنع

5fbcecb14236042cad5a0d82.e1b33400

اكتشاف هيكل معدني غامض في وسط صحراء يوتا الامريكية يثير ضجة واسعة على الإنترنت- صور

بلاك-فرايداي-738x470

نصائح للتسوق عبر الإنترنت بأمان في البلاك فرايداي

5fbce32b423604126e6cfc3c

زوجان ينجبان توأما يفصل بينهما عامان انجلترا !

أخبار متعلقة
2029e3cbcaa9cfe28757d4a2a1bcb648

تعرف على أغرب تصميم للكمامة - صورة

851f72f5ba59d7e42844f040a58d8049

استراليا.. عامل يتسبب بإغلاق عام وعزل أكثر من مليون شخص بمنازلهم

nepal-glaciers

بعمر الـ81 عاما.. إسباني يتسلق جبال الهيمالايا تكريما لضحايا كورونا من المسنين - فيديو

5fb96a1b4c59b74e98168f88

نجاة رجل بريطاني من لدغة كوبرا في الهند

gallery_5_30

شاهد بالصور.. هكذا ظهرت الملكة اليزابيث دون ارتداء القبّعة

1

في اليابان.. تجربة تسنح لك فرصة الانزلاق على مسار يأخذك داخل فم وحش غودزيلا الضخم