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الأحد، 22-11-2020 10:42 ص

نجاة رجل بريطاني من لدغة كوبرا في الهند

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الوكيل الاخباري-  تعافى عامل خيري بريطاني من فيروس كورونا وحمى الضنك والملاريا، من لدغة أفعى قاتلة في ولاية راجستان غربي الهند.

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وتعرّض إيان جونز للسعة كوبرا هندية في منطقة جودبور الريفية، وأدخل مستشفى يقع على مسافة نحو 350 كم من العاصمة الإقليمية جايبور.


وقال الطبيب المعالج أبهيشيك تاتر: "جاء جونز إلينا الأسبوع الماضي بعد تعرضه للدغة أفعى في إحدى قرى المنطقة.، وفي البداية، اشتبهنا بأنه مصاب بكورونا للمرة الثانية لكن نتيجة اختباره كانت سلبية".


وأضاف: "أثناء وجوده في المستشفى، كان واعيا ويعاني أعراض اللدغة التي تشمل عدم وضوح الرؤية وصعوبة في المشي، لكن هذه الأعراض تكون عابرة بشكل عام".


وسمح لجونز بمغادرة المستشفى في وقت سابق من الأسبوع، وقال الطبيب: "نتوقع ألا تكون هناك آثار على المدى الطويل (...) سيبدأ بالتحسن خلال الأيام القليلة المقبلة".

 


وقال نجل إيان، سيب جونز في منشور على صفحة "غو فاند مي" التي تم إنشاؤها من أجل مساعدته على دفع فواتيره الطبية والعودة إلى منزله في جزيرة وايت في جنوب إنجلترا: "أبي مكافح، فخلال فترة وجوده في الهند، عانى من الملاريا وحمى الضنك قبل أن يصاب بكورونا".


وأضاف: "لم يكن قادرا على العودة إلى بلده بسبب الوباء، وتفهمنا رغبته في مواصلة دعم العديد من الأشخاص الذين يعتمدون عليه".


وقرر إيان جونز الانتقال للهند قبل أشهر قادما من بريطانيا، لإطلاق عمله الجديد في منظمة خيرية تساعد الفقراء.

 

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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