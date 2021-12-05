كمبيوتر مؤسس ويكيبيديا في مزاد بنيويورك

الوكيل الإخباري - طرحت دار كريستيز، جهاز كمبيوتر شخصياً، كان يستخدمه مؤسس «ويكيبيديا»، جيمي ويلز، عند إطلاق الموسوعة الإلكترونية قبل 20 عاماً، إضافة للصفحة الأولى من الموقع الشهير، بنسق «إن إف تي» الرقمي .

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وعُرض الكمبيوتر في مقر دار كريستيز، في مركز روكفلر في نيويورك، وهو جهاز «آي ماك» باللون الأحمر، كان يستخدمه جيمي ويلز «ككمبيوتر شخصي، لعمليات التطوير والبحث، عندما أطلق الموقع في 15 يناير 2001»، وفق بيان لدار المزادات.

المصدر - البيان

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