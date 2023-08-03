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الخميس، 03-08-2023 01:05 م

كوكسال بابا يهدد بمقاضاة شاب مصري

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الوكيل الإخباري - هدد البلوغر التركي الشهير كوكسال بابا، شابا مصريا باتخاذ إجراءات قضائية ضده، بسبب استغلال اسمه وصورته في مطعم يملكه.

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وأفادت وسائل إعلام بأن شاباً مصرياً يُدعى أحمد عادل، تلقى رسالة من مديرة أعمال كوكسال بابا، تفيد بضرورة تغييره اسم وصور مطعمه الخاص، مهددة إياه باتخاذ اللازم ضده حال بقاء الوضع على ما هو عليه.


كما هددت مديرة أعمال كوكسال بابا بأنها ستتواصل مع عدد من وسائل الإعلام المصرية لـ"فضح ممارسات عادل"، الذي افتتح مطعمه في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة.

ونوه "عادل"، بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام ، بأن مديرة أعمال البلوغر التركي أمهلته أسبوعًا حتى يصحح أوضاعه.

 

في المقابل، رد "عادل" على مديرة الأعمال بقوله إنه لم يشر إلى كوكسال بابا من قريب أو بعيد في مطعمه، إلا أنها جددت مطلبها بإزالة صورته واسمه، حتى لا تتخذ إجراءات قانونية.


وزعم الشاب المصري أن الصورة والاسم لا تتطابق مع البلوغر التركي، مؤكدا أن الاسم مدوّن باللغة الإنجليزية، ممزوجة بحرف من اللغة العربية، كما أن الصورة المطبوعة بلوجو المطعم تختلف عن ملامح كوكسال بابا.

 

العين الإخبارية 

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