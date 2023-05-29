كويكب كبير يقترب من الأرض

الوكيل الإخباري - أعلن علماء معهد كلديش للرياضيات التطبيقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن الكويكب 1994 XD الذي قطره أكبر من 500 متر سيقترب من الأرض يوم 12 يونيو المقبل.





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وجاء في بيان المعهد: "سيقترب من الأرض في 12 يونيو 2023 كويكب كبير ((488453 1994 XD (قطره أكثر من 500م) الذي من المحتمل أن يشكل خطورة على الأرض، حيث سيحلق على مسافة 3.1 مليون كيلومتر عن الأرض، وهذه المسافة تعادل ثمانية أضعاف المسافة بين الأرض والقمر".



وتجدر الإشارة إلى أن خبراء مرصد Kitt Peak اكتشفوا هذا الكويكب في 1 ديسمبر عام 1994 .

روسيا اليوم