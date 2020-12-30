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الأربعاء، 30-12-2020 11:53 ص

كيفية تنظيف مكواة البخار لتبدو وكأنها جديدة

طريقة_تنظيف_مكواة_البخار


الوكيل الاخباري - نشرت الخبيرة ماري هانت مدونة على موقعها "إفري دي تشيب سكيت" طريقة للتخلص من مشكلة انسداد فتحات بخار المكواة واتساخ قاعدتها.

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تتسخ قاعدة المكواة (سطح المكواة المسطح الذي يحتوي على فتحات صغيرة حيث يخرج البخار) بمرور الوقت، حيث تتراكم البقع البنية المحترقة من مختلف الأقمشة الذائبة ونشا الرذاذ. لا تضغط المكواة البخارية المتسخة على القماش بشكل صحيح وتترك وراءها خطوطًا وبقعا على الملابس.


والطريقة المفضلة لدى صاحبة المدونة لتنظيف قاعدة المكواة هي استخدام "مستر ماجيك كلينر إريزر". ونصحت هانت فرك قاعدة المكواة الباردة بالممحاة السحرية المبللة، حتى تصبح نظيفة.


الخطوة الأولى: لتنظيف التسريبات المتراكمة داخل المكواة والتي تسد فتحات البخار مع الوقت، اخلط كمية متساوية من الماء والخل في كوب وبعدها اسكب الخليط في خزان المكواة.


الخطوة الثانية: شغل المكواة على أعلى درجة حرارة. واترك المكواة في وضع الوقوف على لوح الكي لمدة 10 دقائق أو نحو ذلك. ولا تتركها دون رقابة.


الخطوة الثالثة: ارفع المكواة واحملها بحيث تكون قاعدة المكواة موازية للوح الكي. وابقيه في هذه الوضعية حتى يفرغ الخزان.


وبحسب هانت، ربما عليك إعادة الخطوات عدة مرات للتخلص الكامل من التسريبات التي سيحللها الخل.


الخطوة الرابعة: افصل المكواة عن التيار الكهربائي واملأ الخزان بمزيد من خليط الخل والماء ثم هز المكواة مع المحتوى جيدا وافرغ الماء من الخليط، وأعد العملية عدة مرات حتى تخرج جميع الشوائب من الخزان.


الخطوة الخامسة: اغسل الخزان بالماء الصافي عدة مرات لإزالة كل آثار الخل.
ونصحت هانت تنظيف الخزان وقاعدة المكواة بانتظام، فمثلا من الجيد تنظيف المكواة بعد كل 30 استخدام أو مرة في الشهر.

 

سبوتنيك

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