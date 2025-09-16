الثلاثاء 2025-09-16 02:40 م
 

أبناء المرحوم د. فياض العسّاف يهنئون العميد رائد العسّاف بتعيينه مديراً للسير

العميد رائد العساف
العميد رائد العساف
 
الثلاثاء، 16-09-2025 01:51 م
الوكيل الإخباري-   يتقدم أبناء المرحوم د. فياض العسّاف "ليث وفهد العسّاف" بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات إلى  عطوفة العميد رائد شحادة العسّاف بمناسبة تعيينه مديرًا لإدارة السير.اضافة اعلان


سائلين الله العلي القدير أن يوفّقه ويسدّد خطاه في خدمة الوطن والمواطن، تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وأن يحفظه ذخراً للأردن وأهله.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الاردن يدين بأشدّ العبارات توسيع الجيش الإسرائيلي العملية البرية على غزة

9666

فيديو منوع مزحة كادت تتحول لكارثة: حاول قص شعر صديقه بجهاز صنفرة

4

فيديو منوع طريقة متداولة لإصلاح انابيب المياه المكسورة

وفد الإعلام الكوري الجنوبي FEBC يختتم زيارة شاملة للأردن لتعزيز السياحة الدينية والثقافية

أخبار محلية وفد الإعلام الكوري الجنوبي FEBC يختتم زيارة شاملة للأردن لتعزيز السياحة الدينية والثقافية

ات

فيديو منوع هذا هو المعنى الحقيقي للمساواة بين الأطفال

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي الأردنيون ينفقون 1.44 مليار دولار على السياحة الخارجية منذ بدء العام

مديرية الأمن العام

أخبار محلية تعيينات وتنقلات واسعة في مديرية الامن العام - اسماء

غغغت

فيديو منوع متداول: هذه أخطر زحليقة مائية في العالم



 
 





الأكثر مشاهدة