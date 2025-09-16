أبناء المرحوم د. فياض العسّاف يهنئون العميد رائد العسّاف بتعيينه مديراً للسير

سائلين الله العلي القدير أن يوفّقه ويسدّد خطاه في خدمة الوطن والمواطن، تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وأن يحفظه ذخراً للأردن وأهله.
-
أخبار متعلقة
-
رسالة شكر وتقدير لإدارة مستشفيات البشير والكادر الطبي والتمريضي والاداري
-
جاهة آل سرور وآل كحيل
-
الكابتن محمد امجد الزبن .. مبارك
-
الإعلامي بشار عبدالرحمن سلمونه.. مبارك الزفاف - صور
-
عشيرة الخريشا وآل خير يشكرون جلالة الملك وولي العهد على مواساتهم بوفاة فقيدتهم
-
مبارك النجاح للطالبة ريماس سامي
-
أحمد الرفاعي..مبارك الماجستير
-
تهنئة مايا وميار طارق الحميدي