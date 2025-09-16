أبناء المرحوم د. فياض العسّاف يهنئون العميد رائد العسّاف بتعيينه مديراً للسير

01:51 م

الوكيل الإخباري- يتقدم أبناء المرحوم د. فياض العسّاف "ليث وفهد العسّاف" بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات إلى عطوفة العميد رائد شحادة العسّاف بمناسبة تعيينه مديرًا لإدارة السير. اضافة اعلان





سائلين الله العلي القدير أن يوفّقه ويسدّد خطاه في خدمة الوطن والمواطن، تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وأن يحفظه ذخراً للأردن وأهله.



