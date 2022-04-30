كيف تزيد المرأة من قوتها وتصبح شخصية جذابة

الوكيل الإخباري - لتكتسب المرأة سمات الشخصية القوية، ينبغي أن تُؤهل لذلك منذ الصغر، أو أن تدرّب نفسها فيما بعد لتكون صاحبة شخصية هادفة قوية ذات حضور مميز يجذب الآخرين.

اضافة اعلان

فيما يلي مجموعة من النصائح الهامة التي تفيد المرأة في اكتساب مواصفات الشخصية القوية وتجعلها شخصية جذابة:





الثقة بالنفس لبناء شخصية جذابة

الثقة بالنفس هي حجر أساس بناء شخصية قوية جذابة، فهي سمة غنيّة تعني أن تكوني صاحبة شخصية مستقلة تعتمد على نفسها كذلك أن تتحلي بالثقة في قدراتك وصفاتك وحُكمك على الأمور بصفة عامة. أيضًا تتضمن ثقتك في إمكانياتك وقراراتك و الايمان بأنك قادرة على مواجهة التحديات وإيجاد حلول لها.



التواصل بالعيون

هذا النوع من التواصل مع الأشخاص خلال الاجتماعات أو الحوارات له دور مهم جدًا، فمن خلال نظراتك أثناء التحدث، سيدرك المستمع بأنك شخص ينصت للآخرين الأمر الذي يجعله أكثر انفتاحاً في الحديث معك، وأكثر اطمئناناً في التعامل بعد ذلك



الاهتمام بالمظهر

الاهتمام بالمظهر له تأثيره المهم في مختلف الدوائر والعلاقات الاجتماعية، فهو يجذب إليك الآخرين ويمنح الآخرين صورة عامة عن شخصيتك. كما أنه يكسبك المزيد من الثقة بالذات، فعندما تتلقين إطراءا على مظهرك سيجعلك ذلك أكثر قدرة على اكتساب الثقة بذاتك وكذلك ثقة من حولك ومن ثم التأثير فيهم. أيضًا يشمل الاهتمام بالمظهر اتباعك لنظام صحي متوازن والمحافظة على اللياقة البدنية.



استخدمي لغة الجسد

لغة الجسد تدل على قوة الشخصية ومؤشر لدرجة الثقة بالنفس، حاولي التدرب أمام المرآة ولاحظي فيما إذا كانت أفعالك منسجمة مع أقوالك، وفيمت إذا كانت يداك ترتعشان أو أقدامك تهتز أم لا وواصلي التدريب لحين التمكن من لغة الجسد الواثقة.



تحلي بالسلوك الإيجابي في مختلف المواقف

عندما تتحلين بالسلوك والنظرة الإيجابية، سينعكس ذلك على سلوكك الشخصي وتعاملك مع الآخرين وسيدفعك بالضرورة لرؤية الأشياء بصورة إيجابية ومتوازنة الأمر الذي سيزيد من قوة شخصيتك ويحيدك عن التردد.



الخبرات المكتسبة

هناك علاقة وطيدة تجمع بين الخبرات السابقة والشخصية القوية، فتراكم الخبرات سيعزز فيما بعد ثقتك بنفسك، وذلك من خلال تداركك لأخطائك السابقة والتعلم منها، وبالتالي النجاح في المهمة المقبلة وترك السلبيات التي كنت تقومي بفعلها من قبل.

هي