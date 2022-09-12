كيف تساعد طفلك في التغلب على قلق الامتحانات

الوكيل الإخباري - يمكن لفترة الامتحانات أن تشكل الكثير من الضغط على الأطفال، ويمكن أن تكون آثار إجهاد هذه الفترة على الصحة العقلية والجسدية للأطفال مدمرة، خاصة في السن المبكرة.

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نصائح للتعامل مع ضغوط الامتحان

1. التركيز على الصورة الأكبر

يمكن أن يساعد النظر إلى النهج العام بدلاً من النظر بدقة إلى النتائج وحدها في تقليل التوتر بجميع السيناريوهات، ويساعدك امتلاك منظور واسع على التأكيد على ما هو مهم، ثم إعادة تركيز انتباهك على الأشياء التي قررت أنها أولوياتك الحقيقية.



2. تقييم أخطائك

معرفة أخطائك، ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحية، أمر مهم، لذلك عليك العمل بذكاء أكثر من المعتاد، تعلم وخطط لكل الأخطاء التي وقعت فيها من قبل، وهذه الطريقة تساعدك على تجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء بالمرات التالية.



3. اعرف نقاط قوتك

من المهم بالنسبة لك تحديد نقاط قوتك، وتذكير نفسك بالاعتماد عليها من أجل تعزيز نتائجك بشكل أكبر.



4. الامتحانات ليست كل شيء

تذكر أن هذا مجرد جانب واحد من جوانب الحياة، وهناك الكثير الذي تحتاج إلى إدارته والعمل من خلاله، ومن المهم أن تتذكر أن الحصول على درجات ضعيفة ليس أمراً خطيراً للغاية، وسيكون هناك العديد من الفرص في حياتك لإظهار قدراتك، لذلك لا تقيد بناء فكرة عن إحساسك بالذات على أساس النتائج التي حصلت عليها فقط.



5. التواصل

لا بأس بأن تشعر بضغط الامتحان، لكن الطريقة الصحية للتعامل معه هي التواصل، تحدث مع الكبار والمعلمين لفهم أين قد تحتاج إلى تركيز جهودك على التحسين.

زهرة الخليج