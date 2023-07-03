كيف قضى ضحايا غواصة تيتان لحظاتهم الأخيرة؟

الوكيل الإخباري - قضى ضحايا الغواصة تيتان لحظاتهم الأخيرة يستمعون إلى الموسيقى في الظلام خلال مشاهدتهم للكائنات البحرية المضيئة، قبل أن يحدث انفجار داخلي كارثي أدى إلى مصرعهم، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

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وأفادت الصحيفة أنه في الأيام التي سبقت الكارثة، حضر الركاب الخمسة اجتماعات السلامة والعروض التقديمية على متن السفينة الأم للغواصة، التي تسمى "الأمير القطبي"، وهي كاسحة جليد سابقة تابعة لخفر السواحل الكندية تم بناؤها عام 1959.



وطلب من الركاب الخمسة أن يتبعوا "نظاما غذائيا منخفض الألياف" في اليوم السابق للغوص، وألا يشربوا القهوة في ذلك الصباح، وارتداء جوارب سميكة وقبعة، حيث ستزداد درجة البرودة بالغواصة، كلما تعمقت في المحيط.

كما طُلب منهم تحميل أغانيهم المفضلة على هواتفهم لتشغيلها على مكبر صوت عبر البلوتوث.



وقيل للركاب أن يكونوا مستعدين للصعود على متن الغواصة في 18 يونيو بحلول الساعة السابعة والنصف صباحا، وقد ارتدوا البدلات الخاصة بالشركة المالكة لها "أوشن غيت" بالإضافة إلى سراويل مضادة للماء، وسترة برتقالية مقاومة للماء، وأحذية طويلة وسترات نجاة وخوذات.



وخلال الرحلة التي تستغرق في العادة 12 ساعة، كان الضحايا يشاهدون كائنات بحرية ذات إضاءة حيوية من خلال فتحة بمقاس 21 بوصة في طريقهم إلى حطام تيتانيك، بعدما تم إطفاء الأضواء الكاشفة في الغواصة خلال طريقها إلى قاع البحر للحفاظ على مستوى شحن البطاريات.



هبطت الغواصة بسرعة حوالي 25 مترا في الدقيقة، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، لذلك لم يشعر من كانوا على متنها بأي إحساس بالحركة.



في وقت لاحق من ذلك الصباح، انقطع الاتصال مع الغواصة تيتان.

وأكد خفر السواحل الأميركي أن ذلك حدث بعد ساعة و45 دقيقة من نزول الغواصة إلى العمق.



وبعد أربعة أيام من بقاء الضحايا في عمق المحيط فوق موقع تيتانيك، أعلن مسؤولو خفر السواحل أنهم عثروا أخيرا على حطام من الغواصة تيتان.



والخمسة الذين توفوا هم ستوكتون راش مؤسس شركة (أوشن غيت) المشغلة للغواصة ورئيسها التنفيذي الذي كان يقود الغواصة أيضا، وهيميش هاردينج (58 عاما) الملياردير والمستكشف البريطاني، ورجل الأعمال من أصل باكستاني شهزاده داوود (48 عاما) وابنه سليمان (19 عاما)، والاثنان مواطنان بريطانيان، والمستكشف وعالم المحيطات الفرنسي بول هنري نارجوليه (77 عاما).



وتبلغ تكلفة الرحلة السياحية الاستكشافية إلى حطام تايتانيك، التي تنظمها أوشن جيت منذ 2021، 250 ألف دولار للشخص الواحد، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.



وعثر على الحطام في قاع البحر على بعد 500 متر عن حطام "تايتانيك".



ويرقد حطام تايتانيك، التي ارتطمت بجبل جليدي وغرقت في أول رحلة لها عام 1912 متسببة في غرق أكثر من 1500، على بعد 1450 كيلومترا تقريبا شرقي مدينة كيب كود بولاية ماساتشوستس الأميركية و640 كيلومترا جنوبي مدينة سانت جونز في مقاطعة نيوفاونلاند بكندا. ( الحرة)