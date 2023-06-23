الجمعة 23-06-2023
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ما لا تتوقعه .. تصريحات صادمة لقائد الغواصة المتحطمة تيتان قبل وفاته

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الجمعة، 23-06-2023 10:52 ص

ما لا تتوقعه .. تصريحات صادمة لقائد الغواصة المتحطمة تيتان قبل وفاته

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الوكيل الاخباري - بعد اختفاء غواصة تيتان الأحد الماضي أثناء رحلة استكشافية متجهة إلى حطام تايتانيك، والتشكيك في إجراءات السلامة المتبعة، والعثور على بعض من حطامها إثر تفجرها كما هو مرجح، تسلطت الأنظار على ركابها الخمسة الذين قضوا، ومن بينهم الرئيس التنفيذي لشركة "أوشن غيت" ستوكتون راش.


فقد نبش عدد من محبيه كلمات قديمة له تعود إلى أبريل/نيسان عام 2018 لحظة إعلان الرئيس التنفيذي لشركة "أوشن غيت" عن الغواصة.


وبدأ البحث في كلمات راش الذي تحدث عن قدرات الغواصة وبصفتها لحظة اختراق في استكشاف المحيطات من حيث التكنولوجيا المستخدمة فيها، لكن كلمات أخرى لافتة تلفظ بها العام الماضي أثارت الشكوك حول إجراءات السلامة.
فقد قال في مقابلة مع "سي بي إس نيوز" إن خوفه الأكبر يتعلق بوجوده في الغواصة ومواجهة أمور تمنعه من العودة إلى سطح البحر مجدداً، مضيفاً أن هناك حداً لمخاوفه حول إجراءات السلامة، وكأن به يتوقع احتمال أن يعلق هو أو أحد راكبي تلك الغواصة في قعر المحيطات.


إلا أنه تابع قائلا "إن أردت أن تبقى آمناً لا تخرج من سريرك"، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".


وكان خفر السواحل قد أعلن مساء الخميس أن راش كان من بين الأشخاص الخمسة الذين لقوا مصرعهم بعد أن تعرضت الغواصة لضغط كارثي أدى إلى تفجيرها من الداخل.


ومنذ اختفائها، واجهت OceanGate أسئلة بخصوص إجراءات السلامة وادعت دعوى قضائية رفعها موظف سابق عام 2018 أن الشركة لم تفعل ما يكفي لمعالجة "قضايا مراقبة الجودة والسلامة المتعلقة بـتيتان إلا أنه تم تسوية الدعوى في النهاية.

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