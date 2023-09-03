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الأحد، 03-09-2023 01:53 م

كيف يمكن مساعدة القطط على شرب الماء أفضل؟

Cat-drinking-clean-water-from-a-dispenser


الوكيل الإخباري - من النادر رؤية قطة تشرب الماء لأنها في غاية العطش.. ولكن في حقيقة الأمر فإن القطط كسولة بطبعها فيما يتعلق بشرب الماء.

وفيما يلي بعض المعلومات، لمساعدة أصحاب القطط على ضمان أن حيوانهم الأليف يحصل على ما يكفي من السوائل:

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- ضع أطباق الماء في أماكن مختلفة: تحب القطط الشُرب في أماكن مختلفة، وبناء عليه ضع أطباق المياه في غرف مختلفة من المنزل.. وسيزيد ذلك من احتمالية أن يجد القط طبق مياه ملائماً وجذاباً.

- جرب أنواعاً مختلفة من المياه، حيث تفضل بعض القطط مياه الصنبور النظيفة، بينما تفضل قطط أخرى المياه القديمة.
- نظف طبق المياه بانتظام، حيث سوف يمنع هذا البكتيريا من النمو في المياه وإصابة القطة بالمرض.
- ومن بين الأفكار الأخرى إضافة القليل من مرق الدجاج إلى الماء، وهذا يمكن أن يجعل المياه جذابة بشكل أكبر لبعض القطط.

 

وتقول استشارية سلوك القطط بيرجيت رودر، إنه يمكن لمالكي القطط تجربة أطباق مختلفة، حيث أن بعض القطط تفضلها صغيرة وأخرى تفضلها كبيرة.. كما أن القطط تختلف في تفضيلاتها فيما يتعلق بالمادة وارتفاع الطبق.


وفي حالة الشعور بالقلق من أن القط لا يشرب ما يكفي من المياه، استشر الطبيب البيطري، لا سيما في الطقس الحار.

 

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