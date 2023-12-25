لاستشعار الأرصاد الجوية.. الصين تطلق 4 أقمار اصطناعية للفضاء

الوكيل الإخباري - أطلقت الصين 4 أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية إلى الفضاء بنجاح، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي البلاد، اليوم الإثنين.



وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه تم إطلاق هذه الأقمار الاصطناعية، التي تنتمي إلى نظام "تيانمو- 1" للأرصاد الجوية، على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو- 1 إيه"، صباح اليوم، ودخلت إلى المدار بنجاح.

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وستستخدم الأقمار بشكل رئيسي لتقديم خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية عن بعد، وتعد هذه المهمة رقم 23 لسلسلة الصواريخ من طراز "كوايتشو- 1 إيه".

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