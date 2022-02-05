لا ترتدوا هذه الألوان كي تتجنبوا البعوض

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة أميركية جديدة أن البعوض يطير تجاه البشر الذين يرتدون ملابس ذات ألوان محددة، على عكس ألوان أخرى ينفر منها.





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وتوصلت الدراسة المنشورة في مجلة “Nature” العلمية، وتم إجراؤها في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن البعوض بعد اكتشافه الغاز المنبّه الصادر من البشر (ثاني أكسيد الكربون)، يطير باتجاه ألوان الأحمر والبرتقالي والأسود والسماوي.





بينما لفت العلماء إلى أن البعوض يتجاهل الاتجاه ناحية الألوان الأخضر والأرجواني والأزرق والأبيض.





ويعتقد الباحثون أن هذا يساعد في تفسير كيفية عثور البعوض على مضيفين، نظرا لأن جلد الإنسان يصدر “إشارة” حمراء برتقالية قوية إلى أعين الحشرات.





صوت بيروت انترناشونال

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