لتحسين نومك في ارتفاع درجات الحرارة .. 6 خطوات عليك اتباعها

الوكيل الإخباري-توجد بعض العوامل التي تجعل النوم صعبا للغاية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وكذلك الرطوبة، حيث يجب أن تنخفض درجة حرارة أجسامنا من درجة إلى درجتين قبل النوم مباشرة وأثنائه للحفاظ على الطاقة ومساعدة الجسم على التركيز على الآليات الأخرى، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

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خطوات للاسترخاء والنوم جيدًا، في أكثر أيام الصيف حرارة:



1. إبقاء الستائر مغلقة أثناء النهار، ما يقلل تراكم الحرارة أثناء النهار.



2. تجنب التمارين العنيفة والوجبات الثقيلة قبل 4 ساعات من النوم، لأن هذه العوامل تجعل أجسامنا أكثر سخونة.



3 – استخدم مزيل الرطوبة ومروحة، ويقترح البعض وضع وعاء به ماء بارد وثلج في غرفة نومك، ضع مروحة خلفها ووجهها نحو مساحة نومك لتضخيم تأثيرات تبريد المروحة.



4. الاستحمام قبل النوم يحسن النوم بشكل كبير، سيشعر جسمك بالبرودة نسبيًا عند الخروج من الحمام إلى درجة حرارة منزلك. وسيستمر في البرودة بينما يستعد للراحة.



5. النوم بملابس قطنية أو حريرية يساعد الناس على النوم بشكل أسرع.



6. جرب مرتبة التبريد المصممة بفقاعات هواء صغيرة تزيد من قابلية التهوية وتقلل من احتباس الحرارة.





الامارات نيوز