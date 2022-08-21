5 أجهزة في منزلك قد تتسبب بحدوث الحرائق .. طرق السيطرة عليها

الوكيل الإخباري-فصل الصيف دائما ما يحمل معه بعض المشاكل المتعلقة بالكهرباء، والتي ينتج عنها في كثير من الأحيان حرائق في المنازل و بعض المنشآت بسبب حدوث ماس كهربائي.

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هناك بعض الأجهزة المنزلية قد تتسبب في كارثة أو إشتعال حريق فتتبع الخطوات التالية، لتجنب حدوث أي ماس كهربائي في المنزل، وإذا حدثت مشكلة في الكهرباء و نتج عنها حريق سنعرض الطرق التي يمكن أن تتبعها للسيطرة على الحريق سريعا.

المراوح

منذ بداية فصل الصيف و يقوم الكثير منا بتشغيل المروحة للتقليل من حدة حرارة الجو، و لكن تشغيلها لساعات متواصلة بدون توقف قد يتسبب في حدوث ماس كهربي و قد ينتج عنه حريق أيضا .



الميكرويف

يعتبر الميكرويف من الأجهزة التي قد تتسبب في الحريق بشكل مفاجئ في المنزل، و ذلك بسبب تشغيله على درجات حرارة عالية بشكل مستمر في أوقات متقاربة فتنصهر الأسلاك بداخل ويسبب ماس كهربائي مما يسبب حريق في بعض الأحيان .

غسالة الأطباق

هل فتحتِ غسالة الأطباق بعد انتهائها من دورتها من قبل؟

قد تكون الحرارة المندفعة بعد فتح بابها هائلة، فغسالة الأطباق بطبيعة الحال تحتوي على عناصر تسخين هي التي تتولى مهمة تجفيف الأطباق، وقد تتسبب العناصر القديمة أو المعيبة في نشوب حريق. فحاولي مقاومة رغبتك في فراغ حوض المطبخ من الأطباق عند العودة إلى منزلك، واحرصي على عدم تشغيل غسالة الأطباق في أثناء غيابك عنه.



الثلاجة

قد تظنين أن الثلاجة أبعد ما يكون عن أن تتسبب في حدوث حريق، ولكن في الحقيقة هذا الجهاز الضاغط للهواء عندما يتعرض لسخونة شديدة قد يتسبب في نشوب حريق، فضلًا عن أن المصباح الذي يظل مضاءً طوال الوقت قد يمثل خطرًا أيضًا.

جهاز التحميص " التوست "

يحتوي هذا الجهاز على عناصر كهربائية داخله، وفي حالة تعطله أو عدم التمكن من إيقاف تشغيله، يُمكن أن يكون سببًا أيضًا في نشوب حريق. لذا احرصي على عدم ترك جهاز التحميص يعمل دون متابعة، وأزيلي بقايا الخبز من الجهاز أولًا بأول، وحاولي فحص العناصر الكهربائية للتأكد من عدم وجود أي بقايا طعام عالقة بها.





و فيما يلي سنعرض أهم الطرق للسيطرة على الحريق الناجم عن تلك الأجهزة :

-الخطوة الأولى والأهم هي فصل التيار الكهربي عن كل الأجهزة الكهربائية في المنزل لتقليل الخسائر بقدر الإمكان.



-أكبر خطأ يقع في الكثير من الأشخاص في تلك اللحظة هي استخدام المياه فيمكن استخدام مطفأة الحريق في تلك اللحظة.

-إغلاق أي مصدر من مصادر الغاز في تلك اللحظة حتى لا تزيد حدة النيران في المكان .



-فتح الشبابيك في المكان سريعا للتخلص من الدخان و عدم حدوث حالات اختناق .

