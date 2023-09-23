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السبت، 23-09-2023 03:57 م

لتقشير البيض المسلوق بسهولة.. إليكم 12 حيلة ذكية

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الوكيل الإخباري - يعد تناول البيض المسلوق أمراً مفيداً للصحة وخاصة لأولئك الذين يتبعون حميات لإنقاص الوزن، لكن كثيرا منا يواجهون صعوبات في تقشير ذي النوع من البيض.

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وبما أنه ثبت أن بدء يومك بتناول البيض على الإفطار يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، فضلاً عن عناصره الغذائية العديدة، حسب ما جاء في موقع "ديلي ميل" Daily Meal فإليكم 12 حيلة ستجعلكم تتناولون البيض المسلوق بمنتهى السهولة دون إهدار الوقت في محاولة تقشيره، وهي كالآتي:

1- رغم أن القاعدة تقول إن "الطازج هو الأفضل دائمًا"، إلا أن البيض المسلوق يستثنى منها، فالبيض الأقدم قليلاً في تاريخ الإنتاج يتم نزع قشرته بمنتهى السهولة مقارنة بالبيض الطازج من المزرعة مباشرة.


2- إضافة ملعقة صغيرة من البيكنج صودا للبيض أثاء سلقه يجعل تقشيره سهلاً.


3- غلي الماء قبل وضع البيض فيه يجعل من عملية التقشير أمراً سهلا للغاية.

 

4- إضافة ربع فنجان من الخل مع القليل من الملح لماء سلق البيض يضمن سهولة التقشير.


5-إضافة القليل من الزيت إلى ماء سلق البيض لضمان سهولة تقشيره.


6- بعد إتمام عملية السلق مباشرة يوضع البيض في وعاء من الثلج حتى تتخلصوا من القشرة بمنتهى السهولة.


7- ينصح بوضع البيض في وعاء بعد سلقه وتحريكه يمينا ويسارا حتى تنزلق القشور.


8- رغم أنها تبدو حيلة غريبة لكنها فعالة بالتجربة، يعد النفخ في البيض فور سلقه من أنجح الطرق لضمان سهولة تقشيره.

 

9- استخدام الملعقة لنزع القشرة عن البيض المسلوق.


10- النقر بخفة على قشرة البيضة الخارجية قبل سلقها يضمن سهولة تقشيرها حسب طهاة في المطاعم يستخدمون هذه الحيلة.


11- سلق البيض على البخار يضمن أيضا سهولة تقشيره.


12- كما أن استخدام حلة الطبخ الكهربائية متعددة الاستعمالات تعد من الخيارات المثلى لسلق البيض.

 

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