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الثلاثاء، 04-07-2023 02:03 م

لحظات مرعبة.. راكب بريطاني يحاول فتح باب الطائرة في الجو

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الوكيل الإخباري - عاش ركاب طائرة لحظات مرعبة عندما حاول ملاكم بريطاني يبلغ من العمر 27 عامًا فتح باب الطائرة خلال مرحلة الإقلاع.

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وقد تمكن راكبان من السيطرة عليه وتم اعتقاله عند وصول الطائرة إلى المطار.

 

كانت الطائرة تابعة لشركة “راين إير” المنخفضة التكاليف وكانت في طريقها من زادار في كرواتيا إلى بريطانيا.

 

ونشرت صحيفة “الصن” مقطع فيديو يظهر الملاكم وهو يترك مقعده فجأة ويدخل في نوبة صراخ ثم يهاجم باب الطائرة المحظور فتحه. ولم يكن واضحًا سبب غضب الراكب.

 

ووصفت الصحيفة الراكبين اللذين تمكنا من السيطرة على الملاكم بـ”الأبطال”، حيث قفزا من مقاعدهما لإنهاء الواقعة.

 

 

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