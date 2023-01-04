لحظة إنقاذ طفل جرفه السيل في المدينة المنورة - فيديو

الوكيل الإخباري - تمكن شاب من إنقاذ طفل جرفه السيل بقوة في المدينة إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها اليوم.



وأظهر الفيديو الطفل يسحبه السيل بقوة وبادر شاب بقطع السيل وتمكن بالفعل من الوصول إلى الطفل والإمساك به وأخرجه إلى بر الأمان.



يذكر أن الدفاع المدني يؤكد باستمرار على تجنب التواجد بالأماكن التي يتجمع بها ماء المطر وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

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لحظة انقاذ طفل في المدينة المنورة

المنقذ بحسب مصادر - مازن عواد الحبيشي متداول :لحظة انقاذ طفل في المدينة المنورةالمنقذ بحسب مصادر - مازن عواد الحبيشي pic.twitter.com/OAp9TT3nLv January 3, 2023

صحافة الجديد