الأربعاء 04-01-2023
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الأربعاء، 04-01-2023 12:21 م

لحظة إنقاذ طفل جرفه السيل في المدينة المنورة - فيديو

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الوكيل الإخباري - تمكن شاب من إنقاذ طفل جرفه السيل بقوة في المدينة إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها اليوم.

وأظهر الفيديو الطفل يسحبه السيل بقوة وبادر شاب بقطع السيل وتمكن بالفعل من الوصول إلى الطفل والإمساك به وأخرجه إلى بر الأمان.

يذكر أن الدفاع المدني يؤكد باستمرار على تجنب التواجد بالأماكن التي يتجمع بها ماء المطر وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

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