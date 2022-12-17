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السبت، 17-12-2022 10:14 ص

أوغندا.. فرس نهر يبتلع طفلا يبلغ من العمر عامين ثم يلفظه حيا - صورة

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الوكيل الإخباري - ابتلع فرس نهر عملاق طفلا يبلغ من العمر عامين كان يلعب على ضفاف بحيرة إدوارد في أوغندا، قبل أن يلفظه حيا.

ولفظ فرس النهر الجائع الطفل الذي يدعى إيغا بول، بعد أن رشق السكان المحليون الغاضبون الحيوان الضخم بالحجارة.

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وقال شهود عيان "ما إن بدأ فرس النهر بابتلاع الطفل، حتى رآه أحد سكان المنطقة ويدعى كريباس باغونزا الذي لم يتردد برمي الحجار على الحيوان الجائع".


وأضافوا: "نجحت خطة كريباس، فلفظ فرس النهر الطفل على الفور، وسبح مبتعدا".


وتوجه السكان المحليون بالطفل بول إلى عيادة قريبة، قبل نقله إلى المستشفى في مدينة بويرا، حيث أعطاه الأطباء لقاح داء الكلب، كإجراء احترازي.


وقالت الشرطة الأوغندية في بيان تعليقا عن الحادث: "هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها فرس نهر من بحيرة إدوارد ويهاجم طفلا صغيرا".


وأضافت: "تطلب الأمر شجاعة كريسباس باغونزا الذي كان في الجوار لإنقاذ الطفل، بعد أن ألقى بالحجارة على فرس النهر وأخافه".

 


 

روسيا اليوم 

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