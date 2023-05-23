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الثلاثاء، 23-05-2023 01:48 م

لحظة اقتراب مركبة دراغون 9 من محطة الفضاء الدولية -فيديو

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو اقتراب رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، من محطة الفضاء الدولية.

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وأشارت الهيئة السعودية للفضاء، إلى أن رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، يتمتعان بجاهزية تامة لتنفيذ مهمتهم في محطة الفضاء الدولية، حيث سيجريان 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى تتضمّن ثلاث تجارب تعليمية توعوية، وتهدف للتوصل لنتائج علمية مهمة، تسهم في تعزيز تطور برنامج الفضاء السعودي وتُحقق طموحات المملكة ومستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال الفضاء.


وأكدت الهيئة أنها تتابع عن كثب مراحل الرحلة الفضائية، وذلك من خلال مركز عمليات يضم فريقا مختصا في برنامج رواد الفضاء، يدعم رائدي الفضاء السعوديين في مهمتهم منذ الانطلاق وحتى الوصول إلى محطة الفضاء الدولية، وطوال مدة الرحلة.

 

 

 

 

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