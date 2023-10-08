لعشاق إيطاليا... بإمكانكم شراء منزل الأحلام بقيمة يورو واحد فقط!

الوكيل الإخباري - تمكن بعض الأشخاص من شراء منزل أحلامهم في إيطاليا مقابل يورو واحد فقط.





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وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، فإن بعض البلديات في القرى الصغيرة بإيطاليا تبنت مشروعاً لبيع العقارات القديمة في البلدات مقابل يورو واحد فقط، بشرط أن يقوم المشتري الجديد بتجديدها على نفقته.

لكن الصحيفة تشير إلى أن هذه المنازل التي تُباع بيورو واحد تظل بحاجة لكثير من الصيانة والتجديد حتى تصبح قابلة للاستخدام وصالحة للعيش، وهو ما يجعلها في حقيقة الأمر أغلى من ذلك بكثير، لكنها تظل منخفضة الثمن على الرغم من ذلك مقارنة بأسعار المنازل في أوروبا.



وبحسب أحد الخبراء العقاريين في إيطاليا فإن أغلب المنازل التي تُباع مقابل يورو واحد تحتاج إلى نحو 90 ألفاً من أجل ترميمها وصيانتها، وهو ما يعني أن المشتري دفع نحو 100 ألف يورو أو أقل من ذلك بقليل من أجل الحصول على منزل أحلامه.

وبحسب "ديلي تلغراف" فإنه عادة ما يتم بيع المنازل التي تبلغ قيمتها يورو واحد من قبل البلديات، وليس وكلاء العقارات، مع البيروقراطية التي تأتي مع التعامل مع هيئة عامة بلغة مختلفة.



ويتوجب على المشتري التجديد في غضون سنتين إلى أربع سنوات، إضافة إلى دفع "رسوم الضمان" التي تتراوح بين ألفين يورو إلى خمسة آلاف يورو في البداية، كما أن الشروط تختلف بحسب المنطقة.

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