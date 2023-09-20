الدول الأكثر شيخوخة في العالم

الوكيل الإخباري - احتلت اليابان المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة عدد المسنين التي بلغت 29.1% من إجمالي السكان .

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وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن عدد الأشخاص في البلاد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق تجاوز 36 مليونا و230 ألفا من إجمالي السكان البالغ نحو 124 مليونا و600 ألف نسمة.



وأظهرت البيانات تسجيل رقم قياسي آخر حيث تجاوزت نسبة الذين يبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر في اليابان نسبة 10% من الشعب الياباني للمرة الأولى.



وكان 25.2% من كبار السن في اليابان يعملون في عام 2022، مع ارتفاع العدد للعام التاسع عشر على التوالي إلى 9 ملايين و120 ألفا، وهو رقم قياسي آخر. ويشكل كبار السن 13.6% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.



إيطاليا

واحتلت إيطاليا المرتبة الثانية في العالم والأولى بأوروبا في عدد المسنين بنسبة بلغت 24.5% من عدد السكان البالغ نحو 60 مليون نسمة.



فنلندا

جاءت فنلندا في المرتبة الثالثة عالميا والثانية أوروبيا في عدد المسنين بنسبة بلغت 23.6% من عدد السكان البالغ 5.5 ملايين نسمة.



البرتغال

حسب تقارير أممية صادرة عام 2022، فإن البرتغال تدخل أيضا في قائمة أكثر دول العالم التي تزداد فيها نسبة عدد المسنين حيث وصلت النسبة إلى 22% من عدد السكان البالغ أكثر من 10 ملايين نسمة.



ألمانيا

وصلت النسبة في ألمانيا إلى 21% من عدد السكان البالغ أكثر من 83 مليون نسمة.



جورجيا

مثلت نسبة عدد المسنين في جورجيا 20% من عدد السكان البالغ نحو 3.8 ملايين نسمة.



السويد

جاءت السويد بعد جورجيا ضمن قائمة دول العالم التي تزداد فيها نسبة عدد المسنين نحو 20% من بين أكثر من 10 ملايين نسمة.



وتم تحديد سن 65 عاما كبداية للشيخوخة والسبب في ذلك كان يعتمد على التاريخ، وليس على علم الأحياء، حيث تم اختيار سن 65 عامًا كسن للتقاعد في ألمانيا عام 1880، وهي أول دولة تضع برنامجا للتقاعد.

لبنان 24