لعشاق سلطة السيزر.. تعرف على قصة هذا الطبق الشهير بمرور 100 عام على ابتكاره

الوكيل الإخباري- تحتفل مدينة تيخوانا، الواقعة على الحدود المكسيكية الأمريكية، بالذكرى المئوية لطبق حاز على شهرة عالمية وهو سلطة "سيزر"، التي ابتكرت في أحد مطاعم المدينة المكسيكية وفقاً لمعظم المؤرخين.



ابتُكرت سلطة "سيزر" على يد الطاهي الإيطالي سيزار كارديني، الذي افتتح مطعمًا في تيخوانا خلال عشرينات القرن الماضي. ويشير مؤرخون إلى أن تاريخ اختراع هذا الطبق يعود إلى الرابع من يوليو 1924، عندما عبر عدد كبير من الأمريكيين الحدود للاحتفال بيوم الاستقلال.



وفي ظل عدد كبير من الزبائن ونقص في المكونات، وضع الطاهي الإيطالي كل ما تبقى من مكوّنات في يديه داخل وعاء خشبي. وبعد مرور قرن على ذلك، يواصل مطعم "سيزرز" في تيخوانا، وهو أحد أكثر المطاعم شهرة في المدينة، إعداد السلطة بحضور الزبائن وبالطريقة نفسها التي كان يتبعها قبل 100 عام.



مكونات هذا الطبق ثابتة، تتضمن الخس وزيت الزيتون والثوم والخردل والفلفل الطازج والصلصة الإنجليزية والليمون الطازج والبيض المسلوق. وتوضع كل هذه المكونات في وعاء من خشب البلوط، ثم تُرَش عليها طبقة من جبنة البارميزان، كما أشار إفراين مونتويا، المعد الرئيسي لهذا الطبق في المطعم.



على مدى القرن الماضي، تم إدخال مكونات جديدة مثل سمك الأنشوفة إلى السلطة التي ابتكرها سيزار كارديني، مع المحافظة على المكونات الأساسية لها، بحسب كلاوديو بوبليت، مؤلف كتاب عن الذكرى المئوية لسلطة سيزر.



وأشار بوبليت إلى أن هذه السلطة أصبحت عالمية لأنها تُحضَّر من مكونات أساسية في النظام الغذائي البشري مثل زيت الزيتون والجبنة والخس.



بالإضافة إلى الكتاب، تم الكشف عن منحوتة بارتفاع مترين تخلّد ذكرى سيزار كارديني عند مدخل فندق ومطعم "سيزرز".

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