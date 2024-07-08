الإثنين 08-07-2024
الوكيل الاخباري
 

المعايطة: لا تهاون مع شراء ذمم الناخبين

لابيد: سأعطي نتنياهو شبكة أمان في حال وافق على الصفقة

سرايا القدس تفجر آليتين إسرائيليتين بتل الهوى

ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو

تنويه بشأن امتحانات التوجيهي

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لطفلة في عمان

لعشاق سلطة السيزر.. تعرف على قصة هذا الطبق الشهير بمرور 100 عام على ابتكاره

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من أبناء بيت محسير والفلاحين بالرمثا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

كتلة هوائية حارة قادمة .. والارصاد : حرارة اعلى من معدلاتها العامة

الإثنين، 08-07-2024 03:33 م

لعشاق سلطة السيزر.. تعرف على قصة هذا الطبق الشهير بمرور 100 عام على ابتكاره

maxresdefault


الوكيل الإخباري- تحتفل مدينة تيخوانا، الواقعة على الحدود المكسيكية الأمريكية، بالذكرى المئوية لطبق حاز على شهرة عالمية وهو سلطة "سيزر"، التي ابتكرت في أحد مطاعم المدينة المكسيكية وفقاً لمعظم المؤرخين.

ابتُكرت سلطة "سيزر" على يد الطاهي الإيطالي سيزار كارديني، الذي افتتح مطعمًا في تيخوانا خلال عشرينات القرن الماضي. ويشير مؤرخون إلى أن تاريخ اختراع هذا الطبق يعود إلى الرابع من يوليو 1924، عندما عبر عدد كبير من الأمريكيين الحدود للاحتفال بيوم الاستقلال.

وفي ظل عدد كبير من الزبائن ونقص في المكونات، وضع الطاهي الإيطالي كل ما تبقى من مكوّنات في يديه داخل وعاء خشبي. وبعد مرور قرن على ذلك، يواصل مطعم "سيزرز" في تيخوانا، وهو أحد أكثر المطاعم شهرة في المدينة، إعداد السلطة بحضور الزبائن وبالطريقة نفسها التي كان يتبعها قبل 100 عام.

مكونات هذا الطبق ثابتة، تتضمن الخس وزيت الزيتون والثوم والخردل والفلفل الطازج والصلصة الإنجليزية والليمون الطازج والبيض المسلوق. وتوضع كل هذه المكونات في وعاء من خشب البلوط، ثم تُرَش عليها طبقة من جبنة البارميزان، كما أشار إفراين مونتويا، المعد الرئيسي لهذا الطبق في المطعم.

على مدى القرن الماضي، تم إدخال مكونات جديدة مثل سمك الأنشوفة إلى السلطة التي ابتكرها سيزار كارديني، مع المحافظة على المكونات الأساسية لها، بحسب كلاوديو بوبليت، مؤلف كتاب عن الذكرى المئوية لسلطة سيزر.

وأشار بوبليت إلى أن هذه السلطة أصبحت عالمية لأنها تُحضَّر من مكونات أساسية في النظام الغذائي البشري مثل زيت الزيتون والجبنة والخس.

بالإضافة إلى الكتاب، تم الكشف عن منحوتة بارتفاع مترين تخلّد ذكرى سيزار كارديني عند مدخل فندق ومطعم "سيزرز".

اضافة اعلان

 

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
202478154456427IJ

تشّكل حروف في الغلاف الجوي للأرض.. ما قصتها؟

image (2)

إنجاز المهمة الأولى من محاكاة الحياة على المريخ

20247715494557AX

بكاميرات ذكية... بريطانيا تلاحق السائقين المخالفين في الشوارع

44444

رجل يعض ثعباناً حتى الموت في الهند !

459981_48_1720350862

حفل عيد ميلاد يتحول إلى مجزرة في أمريكا- تفاصيل

افكار-محتوى-تيك-توك-بدون-وجه

صدفة على تيك توك تجمع توأما فرّقا قبل 19 عاما في جورجيا-صورة