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السبت، 22-06-2024 12:10 م

لقطات مذهلة غير معهودة.. حتى أسماك القرش "تبتسم"

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الوكيل الإخباري- بخلاف الصور المرعبة التي تُنشر لأسماك القرش التي تبدو فيها بعيون سوداء "ميتة" وأسنان يبدو أنها قد تسحق أي شيءٍ أمامها في أيّ لحظة، تمكّن المصوّر إريك ميلاندر؛ من تسجيل لقطاتٍ مثيرة، تظهر أسماك القرش بشكلٍ غير مألوف.

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واستخدم إريك ميلاندر؛ كاميرا من نوع "غو برو" GoPro الخاصة به لالتقاط بعض الصور المقرّبة الرائعة لأسماك القرش البيضاء الكبيرة بالقرب من سانتا كروز.


وأثارت الصور الدهشة؛ لأن بعض أسماك القرش الفضولية بدت وكأنها تبتسم للكاميرا.


وقام إريك، وهو مصوّر للحياة البرية البحرية، بتصوير أكثر من 20 من صغار أسماك القرش البيضاء الكبيرة وهي تسبح بالقرب من شاطئ ولاية نيو برايتون، وفقاً لموقع "فوكس نيوز 26".


وكان إريك يساعد العلماء على تتبع الكائنات الحية في خليج مونتيري أكواريوم قُبالة ساحل وسط كاليفورنيا.


في الأسبوع الماضي، توجّه ميلاندر إلى منطقة يُطلق عليها اسم "حديقة القروش"، حيث تظهر هذه الأنواع من أسماك القرش سنوياً.


وقام ميلاندر؛ بتثبيت كاميرته على عمود وخفضها في الماء لتوثيق أرقام الزعنفة الظهرية لأسماك القرش.


ولدهشته، انجذبت أسماك القرش الصغيرة إلى العمود وسبحت باتجاهه؛ ما سمح لميلاندر بالتقاط هذه اللقطات الفريدة، وفقاً لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.


وقال ميلاندر لقناة "كاي آر أو إن 4" KRON4: "يبدو وكأنها تبتسم. أردت أن أظهر كيف تبدو تحت الماء".

 






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