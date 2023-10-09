الإثنين 09-10-2023
الوكيل الاخباري

كتائب القسام توجّه 120 صاروخاً لأسدود وعسقلان الآن

تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - أسماء

شاهد لحظة سقوط صواريخ المقاومة على القدس المحتلة

الاقتصاد الإسرائيلي يتهاوى بعد عملية طوفان الأقصى

الخارجية الفلسطينية تدين قصف الاحتلال لمدرسة تابعة للأونروا في غزة تأوي مئات المدنيين

مصدر رسمي: لا قرار حتى الآن في الأردن بتعليق الرحلات الجوية إلى إسرائيل

شاهد - كتائب القسام تكشف لأول مرة عن منظومة دفاعية

مصدر إسرائيلي: عدد الضحايا الإسرائيليين لا يمكن استيعابه

الأردن: اتخاذ إجراءات قاسية لمراقبة الرحلات القادمة من فرنسا بسبب حشرة البق

صحيفة أمريكية: إسرائيل ستبدأ عملية برية في غزة

الإثنين، 09-10-2023 11:02 ص

لماذا ترتدي الحيتان قبعات من الطحالب؟

02081336206530031762123123107252


الوكيل الإخباري - لاحظ العلماء عام 2007 أن الحيتان الحدباء ترتدي قبعات من الطحالب.

اضافة اعلان


لقد تفاجأوا، لكنهم اعتبروا أن تلك الظاهرة عشوائية، وأرصادهم معزولة.


وفي أقل من 20 عاما، انتشرت "الموضة" إلى مجتمع الحيتان الحدباء بأكمله.

 

وأصبحت الآن الحيتان التي ترتدي تلك القبعات في كل مكان.


وقام الباحثون بتحليل ما يقرب من 100 رصد علمي تمتد من شمال شرق المحيط الهادئ وشمال المحيط الأطلسي إلى السواحل الغربية والشرقية لأستراليا، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن الحيتان ترتدي القبعات بكل سرور، ولكن على ما يبدو ليس من أجل الجمال.

 

وقال العلماء إن هناك ثلاثة أسباب لذلك، وهي:
أولا، تستمتع الحيتان بلمسة الطحالب على جلدها، وهي حساسة بشكل خاص في منطقة فروة الرأس،


ثانيا، الطحالب لها خصائص مضادة للميكروبات، أي أنها بمثابة وسيلة للوقاية من العدوى،


ثالثا، الطحالب هي أيضا مقشر فعال للبشرة. وقد لوحظت الحيتان وهي تجر مآزرها بزعانفها من وقت لآخر، أي أنها تزيل بها طفيليات وأصدافا من الجلد. وفي بعض الأحيان، في غياب الطحالب، تستخدم الحيتان لهذا الغرض شباك الصيد.


على الأرجح، تضع الحيتان الحدباء الطحالب لأغراض صحية على بعض الأجزاء الأخرى من أجسامها على الرغم من أن عناقيدها تبدو وكأنها زخارف.


ولا تصنع الحيتان قبعاتها بنفسها، بل تستخدم القبعات "الجاهزة". وتجد الأعشاب البحرية العائمة، وتغوص فوقها، وترفع رؤوسها وترتديها. ومادة الغطاء الأكثر شيوعا هي طحالب بنية كبيرة تنمو على طول ضفاف المياه الضحلة نسبيا. ومع ذلك، إذا لم تجد الحيتان ما تستخدمه الأغلبية، فإنها تختار بعض الطحالب الأخرى.

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
204625

أسباب تجعلك تتوقفين عن تدليل طفلك

2012125115RN920

قد تكون أكبر المعمرين في العالم.. عراقية ولدت عام 1885 وتوفيت في 2023 - صور

2023-10-07T093704Z_1171869079_RC29N3AOT1X5_RTRMADP_3_SPACE-SPAIN-ROCKET-1696671472

نجاح إطلاق أول صاروخ إسباني تملكه شركة خاصة

Mount_Elbrus_May_2008

أعلى قمة أوروبية تنخفض... كم أصبح إرتفاعها؟

w980-p16x9-2020-04-16T113350Z_1493909952_RC2N5G98C0TC_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-ITALY

لعشاق إيطاليا... بإمكانكم شراء منزل الأحلام بقيمة يورو واحد فقط!

GWYOIAXYBR

الإيرانيّة نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2023