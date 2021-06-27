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الأحد، 27-06-2021 03:16 م

لم تتجاوز الـ11 عاما.. بريطانيا تسجل أصغر أم فى تاريخها - صورة

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الوكيل الإخباري - سجلت بريطانيا، الأحد، حالة ولادة لأصغر أم في سجلاتها، حيث لم تتجاوز الـ11 من العمر، في واقعة غريبة ومثيرة للقلق.

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ووفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، تعرضت الطفلة للحمل في عمر 10 سنوات فقط، قبل أن تقوم بالولادة بعمر 11 عاما، في وقت سابق هذا الشهر، وفقا لسكاي نيوز عربية.


وأكد العاملون في مجال الخدمات الاجتماعية في بريطانيا، أن والدي الفتاة لم يكونا يعلمان بحملها، وأن الطفلة ومولودها بصحة جيدة الآن.


وأكد مصدر مقرب من العائلة، أن الفتاة محاطة برعاية خاصة من أخصائيي الخدمات الاجتماعية الآن، وأن العائلة لا تزال تعيش "حالة صدمة".


وكانت أصغر أم في بريطانيا، تيريسا ميدلتون، قد أنجبت طفلها بعمر 12 عاما، لكن الولادة الجديدة للفتاة التي لم يذكر اسمها، أصبحت الأصغر في بريطانيا.


 

المصدر - بوابة الإهرام 


 




 

 


 

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