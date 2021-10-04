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الإثنين، 04-10-2021 03:07 م

لهذه الأسباب عليكم القيام بهذه الأشياء الثلاثة يومياً

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الوكيل الإخباري - غالبًا ما نتجاهل بعض المواقف التي تسمح لنا بأن نعيش حياة كاملة وسعيدة. معرفة كيفية النسيان والتعّلم والشكر هي أمور مهمة النسيان هو في بعض الأحيان الفن الخفي للتعلّم وتقدير الأشياء المهمة حقًا، حيث يغلّف الإمتنان كل فعل يتم تجربته، وكل عاطفة تشعر بها بقوة.

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هو جمال الوجود في أبسط وأنقى الأعمال. معرفة كيف تكون ممتنًا والقدرة على التعلّم والسماح لنفسك بنسيان أشياء معينة ليس فقط أساس العديد من الفلسفات والأديان بل هو مفتاح الصحة العقلية.

 

الغفران
الغفران هو عمل شجاع لا يمكننا القيام به دائمًا. نميل إلى تفسير التسامح على أنه فعل إستسلام. إنه في الواقع شكل من أشكال التحرر العاطفي حيث نتوقف عن الوقوع في شرك ما يؤلمنا. إنها طريقة لكسر رباط الألم. التسامح هو أعظم عمل يمكننا القيام به من أجل صحتنا وتوازننا العاطفي.


القدرة على التكيّف
التعلّم لا يعني تجميع البيانات أو التواريخ أو الحفظ بل هو اكتشاف شيء جديد كل يوم لتحسين نفسك، والتعرّف على الأخطاء والتغلب عليها والإعتراف بمقاربات الآخرين التي قد تكون صالحة. يجب أن نفهم أن وجودنا هو تعلّم مستمر.


الإمتنان
كشفت دراسة أن الأشخاص القادرون على تقدير كل شيء من حولهم ينعمون بحياة هانئة ومريحة تسودها القناعة. فن الإمتنان هو فضيلة لرؤية الإيجابي في أنفسنا. للامتنان أيضًا فوائده في عقولنا لأن الشعور بالتوتر والقلق يتراجع. أن تكون ممتنًا هو أن تقدّر ما لديك وما أنت عليه. نضع المشاعر السلبية جانبًا ونسمح بأن نكون أكثر تقبلاً لبساطة بيئتنا وعلاقاتنا الشخصية.

 

المصدر - الفن 

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