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الأربعاء، 23-03-2022 10:56 ص

لوحة مارلين مونرو قدرت بـ200 مليون دولار ستباع في مزاد بنيويورك - فيديو

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الوكيل الإخباري - أعلنت دار كريستيز أول أمس الاثنين أن بورتريه للنجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو رسمها أيقونة فن البوب آرت آندي وارهول في الستينيات من القرن الماضي ستُعرض في مزاد في مايو بقيمة تقديرية تبلغ نحو 200 مليون دولار، وهو ما سيشكل رقماً قياسياً.

وقال أليكس روتر رئيس إدارة الفنون في القرنين العشرين والحادي والعشرين بدار كريستيز إن اللوحة المسماة (شوت سيج بلو مارلين) أو "لقطة لمارلين الزرقاء الرزينة" "من المتوقع أن تكون أغلى لوحة من القرن العشرين تباع في مزاد".

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وتعد اللوحة التي تحاكي وجه مونرو عام 1964، بشعر أصفر لامع ووجه وردي وظل عين أزرق فاتح، واحدة من خمس لوحات رسمها وارهول لمونرو.


وكانت هذه اللوحة مملوكة لمؤسسة توماس ودوريس أمان في زوريخ، وستعود جميع عائدات البيع للمؤسسة التي تكرس جهودها لتحسين حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم.

 

 

 

 

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