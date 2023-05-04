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الخميس، 04-05-2023 10:56 ص

ماتت في الحال ..سيدة تسقط من مصعد في مطار دولي بإندونيسيا - فيديو

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الوكيل الإخباري - عثر عمال أحد مطارات إندونيسيا على جثة امرأة سقطت من المصعد، بعد أن دخلت في الباب الخطأ الذي يؤدي مباشرة إلى بئر المصعد في الأسفل.

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وأوضحوا موظفين المطار أنهم عثروا على جثة آيسيا سينتا ديوي (38 عامًا)، بعد 3 أيام من سقوطها. وتم إرسالها إلى مستشفى لتشريحها.


وقال متحدث باسم مطار كوالانامو في ميدان شمال إندونيسيا: إن المصعد كان يعمل بشكل طبيعي عند فحصه، وأظهرت كاميرات المراقبة اللحظات الأخيرة للسيدة قبل سقوطها المميت من المصعد يوم 24 أبريل الماضي.


وكشفت الكاميرات دخولها المصعد من خلال واحد من مجموعة من الأبواب، ثم استدارت للضغط على زر للصعود للطابق الثاني. بعدها وقفت، وانتظرت، وبدأت تنظر إلى هاتفها بينما تحاول فتح مجموعة من الأبواب خلفها.


بعد ذلك بدت وكأنها تضغط على زر الرفع مرة أخرى؛ بينما تواجه الباب الذي دخلت منه، ثم بدت وكأنها تُجري مكالمة هاتفية وهي تتجول عبر الأبواب المغلقة، وتخطو نحو فتحة المصعد.


وكانت عائلة “ديوي” قد طلبت من موظفي المطار البحث عنها بعد أن فقدوا الاتصال بها، ولم يتمكنوا من العثور عليها في صالة المطار، خاصة أنها قبل وفاتها اتصلت هاتفيًّا بابنة أختها لتخبرها أنها محاصرة.

 

 

 

 

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