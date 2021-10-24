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الأحد، 24-10-2021 01:38 م

ماليزيا تفحص نتائج على خلفية اكتشاف مواد مسرطنة في بسكويت

صنع_البسكويت_منزلياً


الوكيل الإخباري-تعكف ماليزيا الآن على فحص النتائج التي توصلت إليها هيئة حماية المستهلك في هونغ كونغ، ومفادها أن مواد مسببة للسرطان، تم اكتشافها في بسكويت ومقرمشات في بعض الشركات.

وكانت هيئة حماية المستهلك في هونغ كونغ، قد أعلنت يوم الاثنين الماضي أن 60 عينة من البسكويت والمقرمشات، المعبأة مسبقا، والتي أجرى اختباراً عليها، كانت تحتوي على عناصر، مسببة للسرطان، مثل "جليسيدول"، الذي يحتوي على كربون أو "أكريلاميد" وهو مركب كيميائي سام، حسب وكالة "بلومبرغ" اليوم الأحد.

كما وجدت الهيئة أيضاً أن 40% من المنتجات، التي تم تحليلها، كانت تحتوي على ملصقات مضللة بشأن التغذية.

وذكرت شعبة "سلامة وجودة الأغذية" التابعة لوزارة الصحة الماليزية أنها تجري تحقيقاً في مقر الشركة.

وقال ممثل عن شركة س في بيان، تم إرساله بالبريد الالكتروني اليوم الأحد إن الشركة لديها "مقرمشاتها الخاصة، المصنوعة من قشدة خاصة، حيث تقوم بصنع وتسويق هذه المقرمشات في ماليزيا، وهي صالحة للاستهلاك الآدمي ومتوافقة مع اللوائح ومعايير الجودة و سلامة الغذاء".

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وقالت الشركة س انها ستتعاون بشكل كامل مع السلطات الماليزية بشأن التحقيق.

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