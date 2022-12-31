السبت 31-12-2022
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السبت، 31-12-2022 09:28 ص

ما أول دولتين تستقبلان العام الجديد؟

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الوكيل الإخباري - تعتزم أول دولتين في العالم تستقبلان عام 2023، وهي ساموا وكيريباتي في جنوب المحيط الهادئ- الاحتفال مع السائحين لأول مرة منذ عامين.

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وأغلقت الدولتان حدودهما أمام الزوار في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد. وأعادت كيريباتي فتح حدودها أمام العالم في أغسطس، وحذت ساموا حذوها في سبتمبر.


وستتم إقامة عرضين منفصلين للألعاب النارية في ساموا، أحدهما في العاصمة أبيا والآخر في سافاي، للاحتفال بالعام الجديد. وستتم متابعة العروض من جانب خبراء الألعاب النارية في نيوزيلندا وسيتم إطلاقها في وقت واحد من الجزيرتين في منتصف الليل.


وتعد جزيرة كيريتيامتي، وهي أكبر جزيرة في كيريباتي ويقطنها نحو 5 آلاف شخص، أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويا، ولكن لم يتم التخطيط لأحداث كبرى بها.

 

 

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