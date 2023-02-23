ما سبب اختيار شعار الضفدع ليكون مطبوعاً على بعض المنتجات الغذائية ؟

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي

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بعد أن أثار وجود شعار ضفدع على عدة منتجات غذائية الجدل عند نشطاء مواقع التواصل، وقالوا إنها تحتوي مواد حشرية بمكوناتها، تتبع موقع "الوكيل الإخباري" قصة هذا الشعار وسبب اختيار الضفدع تحديداً، وإلى ماذا يرمز.



ويأتي شعار الضفدع باختيار من تحالف الغابات المطيرة " Rainforest Alliance " وهي مؤسسة غير حكومية تعمل على حماية الغابات وتحسين معيشة المزارعين وتعزيز حقوقهم ومساعدتهم على التأقلم مع الأزمة المناخية.



واختارت المؤسسة شعار الضفدع منذ أكثر من 30 عاماً للاشارة على المؤشرات الحيوية والبيئة الصحية.



وتعود قصة اختيار ضفدع الشجرة ذو العين الحمراء، وفقا لما أوضحته مؤسسة Rainforest Alliance" بسبب وجود هذا البرمائي بشكل شائع في المناطق المدارية الجديدة، حيث بدأ مؤسسيها العمل لأول مرة على حماية الغابات (الاستوائية المطيرة) منذ 30 عاماً، ومنها أصبح ختم الضفدع الخاص بهم رمزاً دولياً للاستدامة.

يرمز الشعار إلى أن المنتج قد أنتج باستخدام طرق تدعم الركائز الثلاث للاستدامة هي ( الاجتماعية، الاقتصادية، البيئية) بعد أن يقوم المدققون بالتأكد من المنتج ويكون مستوفي لشروط شهادة تحالف الغابات المطيرة .



وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية أوضحت أن شعار الضفدع على المنتجات الغذائية ليس له علاقة بمكونات المنتج.



وبينت أن المؤسسة التي تضع شعار الضفدع على المنتجات الغذائية الخاصة بها هي شركة زراعية أو حراجية تلتزم باستيفاء المعايير البيئية وغيرها وتتبع الأسس والمعايير الدولية التي تتعلق بالبيئة والإنتاج المستدام.