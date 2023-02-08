ما مصير الطفلة التي ولدت تحت الركام بعد وفاة والدتها ؟

الوكيل الإخباري -أعلنت الإعلامية المغربية هند بومشمر المذيعة بمجموعة قنوات "أم بي سي"، عن رغبتها في تبني الطفلة التي ولدت تحت أنقاض زلزال سوريا وتوفيت والدتها ، وذلك عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".





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وكتبت هند بومشمر عبر حسابها الخاص :"أنا مستعدة أن أكفل وأتبنى هذه الطفلة اذا ليس لها الا الله" بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الرجال فوق ركام مبنى مدمر، فيما يهرول رجل من خلف جرافة صفراء وهو يحمل رضيعة إلا من طبقة من الغبار الممزوج بالدماء غطت جسدها الهزيل الذي تدلى منه الحبل السري.



تابعت هند " واذا الاجراءات القانونية تسمح في سوريا … ارجوا ايصالي الى المسؤولين والافادة".



وتمكن عناصر الإنقاذ والسكان من إخراج جثث العائلة بعد ساعات من البحث والعمل المضني بإمكانيات ضئيلة، فيما تتلقى الرضيعة العناية الطبية في مستشفى بمدينة عفرين المجاورة في أقصى شمال محافظة حلب، بعد لفها ببطانية ، وسط تدني درجات الحرارة التي لامست الصفر.



ETبالعربي

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