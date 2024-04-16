الثلاثاء 16-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الضمان يكشف الحد الأعلى لأجر المؤمن عليه لعام 2024

تعيين الأستاذ الدكتور ماجد محمود محمد أبو ازريق رئيساً لجامعة إربد الأهلية

هآرتس: قراصنة اخترقوا قواعد بيانات حساسة في إسرائيل

هيئة الأسرى: 78 معتقلة يواجهن الموت يوميا في سجن الدامون

البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

وسائل إعلام: بلينكن طلب من أنقرة حث طهران على رد محدود على الهجوم الإسرائيلي

مصدر إسرائيلي: كلما طال أمد الصراع أصبحت حماس أكثر تصلبا

"امتنعوا عن الرجوع".. طائرات الاحتلال تحذر سكان وسط غزة

الرئيس العراقي يلتقي الصفدي في مجلس النواب

شجار عنيف في برلمان جورجيا - فيديو

الثلاثاء، 16-04-2024 10:46 ص

ما هو الموسم الأنسب لتغيير مسّاحات الزجاج؟

2021_9_22_19_4_1_957


الوكيل الإخباري - أوصت هيئة الفحص الفني بألمانيا بفحص مسّاحات الزجاج مرة في العام على الأقل، خاصة بعد موسم الشتاء؛ حيث تتعرض المساحات للعديد من عوامل الإجهاد في الشتاء، بفعل الأمطار والثلوج والصقيع.

تشقق واهتراء
وأوضحت الهيئة أنه ينبغي تغيير مساحات الزجاج بالسيارة عند ملاحظة وجود تشققات أو مواضع اهتراء في الشفاه المطاطية للمساحات، وكذلك إذا تركت المساحات خطوط، أو آثار تلطيخ على سطح الزجاج.

اضافة اعلان


كما ينبغي تغيير مساحات الزجاج في حال انخفاض أداء المسح بشكل عام، أو عند صدور صرير أثناء عملها.

 


وقد يرجع الصرير الصادر عن مساحات الزجاج إلى تركيب أنصال المساحات بشكل خاطىء أو غير محكم.

 


وإذا كانت مساحات الزجاج سليمة، فينبغي العناية بها جيداً بواسطة قطعة قماش ناعمة ومنظف معتدل، كما ينبغي تشحيم المطاط بمادة عناية لا تترك آثاراً على سطح الزجاج.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ةااةاةاة

شاهد كلب يهاجم مسن أثناء تجوله مع صاحبه في الكويت

1713176392

بهذه الحيلة.. يبقى البصل طازجاً لأشهر طويلة

hq720

كيف تستعيدين بريق الملاعق والسكاكين؟

Doc-P-1187721-638488079195147486

طفل ابتلع 25 سنتاً في كاليفورنيا..وهذه كانت النتيجة - صور

anger_7102015_003

هذا الحل لا يخطر على بال أحد.. سيخلصك من الغضب في ثوان!

55555454

تحت رماد بركان.. قاعة طعام سوداء ورسومات عمرها 2000 عام في ايطاليا