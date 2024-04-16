ما هو الموسم الأنسب لتغيير مسّاحات الزجاج؟

الوكيل الإخباري - أوصت هيئة الفحص الفني بألمانيا بفحص مسّاحات الزجاج مرة في العام على الأقل، خاصة بعد موسم الشتاء؛ حيث تتعرض المساحات للعديد من عوامل الإجهاد في الشتاء، بفعل الأمطار والثلوج والصقيع.



تشقق واهتراء

وأوضحت الهيئة أنه ينبغي تغيير مساحات الزجاج بالسيارة عند ملاحظة وجود تشققات أو مواضع اهتراء في الشفاه المطاطية للمساحات، وكذلك إذا تركت المساحات خطوط، أو آثار تلطيخ على سطح الزجاج.

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كما ينبغي تغيير مساحات الزجاج في حال انخفاض أداء المسح بشكل عام، أو عند صدور صرير أثناء عملها.



وقد يرجع الصرير الصادر عن مساحات الزجاج إلى تركيب أنصال المساحات بشكل خاطىء أو غير محكم.



وإذا كانت مساحات الزجاج سليمة، فينبغي العناية بها جيداً بواسطة قطعة قماش ناعمة ومنظف معتدل، كما ينبغي تشحيم المطاط بمادة عناية لا تترك آثاراً على سطح الزجاج.

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