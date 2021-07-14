ما هو حكم الأضحية بخروف ليس له قرون؟

الوكيل الإخباري - ردت دار الإفتاء السعودية ، على سؤال بشأن جواز الأضحية بخروف ليس له قرون أو شاة، موضحة أنها تصح بالخروف الذي ليس له قرون خِلقة، وكذلك الذي كسر قرنه ما لم يؤدِّ ذلك لإنقاص لحمه، وذو القرن أفضل، كما تصح الأضحية بالخروف الذكر، وتصح أيضا بالشاة الأنثى.

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وحول شروط هامة يغفلها البعض عن صحة الأضحية، لفتت دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية:”تصح الأضحية بالخروف وبالشاة أيضًا عند الفقهاء، وهي ما تبلغ من العمر سنة فأكثر، ولا فرق بين الذكر والأنثى إلا إذا كان الضأن كبير الجسم ثمينا، فإنها تصح به إذا بلغ ستة أشهر.



وعن صحة الأضحية بخروف ليس له قرون، أوضحت دار الإفتاء السعودية، أن الحنفية قالوا إنه تصح الأضحية بـ”الجمَّاء” التي لا قرون لها خلقة، و”العظماء” وهي التي ذهب بعض قرنها، فإذا وصل الكسر إلى المخ لم تصح.



وتابعت أن المالكية قالوا إنه تصح الأضحية بـ”الجماء”، وهي المخلوقة دون قرون، أما إذا كانت مستأصلة القرنين عَرَضًا ففيها قولان، وهذا إذا لم يكن مكانهما داميًا، وإلا فلا تصح قولًا واحدًا.

مزمز